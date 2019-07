Meranda è indagato nel caso dei fondi russi alla Lega

Caso Lega-Russia - Meranda indagato Perquisizioni anche a casa di Vannucci Conte : «Salvini in Aula? No - verrò io» : I due si erano fatti avanti dichiarando di aver partecipato all’incontro del 18 ottobre 2018 all’hotel Metropol di Mosca

Lega : Meranda indagato per corruzione internazionale : Gianluca Meranda, l'ex avvocato che avrebbe partecipato al meeting dell'Hotel Metropol il 18 ottobre scorso è indagato per corruzione internazionale. Per questo reato gli è stato recapitato oggi a Roma un avviso di garanzia emesso dalla Procura di Milano. Si tratta dello stesso reato di cui è accusato Gianluca Savoini, presentatosi agli emissari russi come uomo della Lega per ottenere, nelle ipotesi dei pm di ...