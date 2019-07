Melissa Satta è ufficiale : torna con Boateng : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme. A confermarlo è stata proprio l’ex velina di Striscia, che su Instagram ha condiviso uno scatto inequivocabile: un mazzo di rose rosse, un cuore e il nome del calciatore. Da settimane ormai si parlava di un ritorno di fiamma fra i due, da quando la coppia era stata avvistata su uno yacht insieme al piccolo Maddox. In molti però erano convinti che si trattasse semplicemente di un ...

Melissa Satta perde il lavoro : “Calpestata la mia professionalità” : Melissa Satta si sfoga dopo l’annullamento dello shooting fotografico Queste ultime ore non sono state particolarmente facili per la popolare soubrette Melissa Satta. Il motivo? Come rivelato dalla stessa soubrette in un lungo sfogo su instagram, la rivista in questione dove sarebbero dovuti essere pubblicati questi suoi scatti le avrebbe chiesto all’ultimo di rilasciare un’intervista sulla sua vita privata. A quel punto ...

Ho un appuntamento con lui! Melissa Satta di nuovo vicina a Kevin Prince Boateng : Sembrano essere in corso prove di riavvicinamento tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, a qualche mese dalla loro separazione. Alcuni giorni fa i due erano stati paparazzati insieme alle Baleari, ma la vacanza e l'intesa ritrovata potevano essere spiegate con la volontà di restare uniti per amore del figlio Maddox, senza essere necessariamente tornati a essere una coppia. Stavolta, però, le stories dei due su Instagram sono un indizio ...

Melissa Satta furiosa : “Una nota rivista ha rifiutato un mio servizio solo perché non volevo parlare della mia vita privata. Vergogna” : “Vi voglio raccontare una storia poco piacevole accaduta oggi: domani avevo un volo alle 7 del mattino per fare uno shooting (servizio fotografico) per una nota rivista italiana… da tempo era già stato tutto deciso e concordato, dal mood al fotografo, stylist, truccatore, parrucchiere, voli aerei, trasferimenti… peccato che avevano tralasciato di concordare una cosa, l’intervista… doveva essere un servizio moda, dato anche dal ...

Melissa Satta si sfoga : “Obbligata a usare la vita privata per lavorare” : Melissa Satta difende ancora una volta la sua privacy e si sfoga su Instagram, raccontando il bisogno di proteggere il privato, nonostante sia un personaggio pubblico. Lo fa raccontando un episodio accaduto in questi giorni: la cancellazione di un servizio fotografico da parte di una nota rivista perché si era rifiutata di parlare della sua vita privata. L’ultimo anno è stato piuttosto movimentato per Melissa dal punto di vista sentimentale. ...

Melissa Satta e Boateng insieme sui social : è tornato il sereno? : Dopo alcuni mesi turbolenti scanditi dal silenzio di entrambi e dal gossip incessante, Melissa Satta e Boateng sono tornati a mostrarsi insieme sui social con due immagini condivise dal calciatore nelle sue storie di Instagram. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono ufficialmente detti addio lo scorso inverno dopo alcuni mesi di crisi. Il calciatore non vive più in Italia a causa del suo lavoro, che lo porta a spostarsi ...

vacanze Melissa Satta – A tenere banco sono anche le voci di gossip, in particolar modo si parla tanto di Melissa Satta dopo la crisi con Kevin Prince Boateng, i due sono stati visti alle Baleari ma non si tratterebbe di un ritorno di fiamma. Anzi il settimanale 'Chi" lancia una clamorosa bomba: "non è la prima volta che