Medal of Honor | sarebbe ora di un nuovo capitolo targato Respawn?

(Di mercoledì 17 luglio 2019)ofè stata una delle serie FPS più longeve e di successo della storia dei videogiochi, come il suo rivale Call of Duty era anch'essa ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, tuttavia nel 2010 EA ha deciso di realizzare una sorta di reboot ambientato nei giorni nostri, questo ha decretato la fine della saga.Secondo un recente articolo di Game Informer, i tempiro maturi per un ritorno della serie sotto la guida di. Effettivamente il team ha maturato molta esperienza nel realizzare la componente multigiocatore e l'ottima campagna per giocatore singolo di Titanfall 2, considerando inoltre che nella squadra ci sono anche alcuni veterani diof, i presupposti per un titolo di successo ci sono tutti."La serie di Titanfall è un buon indicatore per misurare l'abilità dinel realizzare buone campagne singleplayer. Le idee viste in Titanfall 2 ...

