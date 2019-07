Marca | “James può anche rimanere al Real Madrid”

ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019)si allinea su quanto abbiamo riportato da As. James Rodriguez è in vacanza fino al 29 luglio, quando dovrà fare ritorno nelMadrid. Per il colombiano ilMadrid non ha fretta. Sa che il mercato è molto lungo e che ci sono ancora molte settimane per aggiustare i pezzi e bilanciare il saldo delle vendite e degli acquisti. L’opzione di un trasferimento come richiesto dal Napoli è impossibile. E il Napoli lo sa dal primo contatto avuto con il. La risposta fu brusca, scrive: “Se vuoi James, è solo attraverso una vendita”. Ilnon esclude alcuno scenario per il colombiano, compresa l’ipotesi che possa restare in squadra. “È una strada complicata e difficile da eseguire, ma non chiusa”. Non è stata dimenticata la versione migliore di James, con 19 goal e 15 assist nella sua prima stagione, ma il club sa che la cosa più ...

