Manchester City | buona la prima | vittoria in rimonta per la squadra di Guardiola

DIRETTA/ Manchester City West Ham - risultato 0-0 - streaming video e tv : si comincia! : DIRETTA Manchester City West Ham streaming video e tv: cronaca live della partita di Nanchino, seconda semifinale del Premier League Asia Trophy.

Il Manchester City lancia la sua piattaforma OTT : Manchester City piattaforma streaming – Il Manchester City ha annunciato una novità importante: il lancio di una propria piattaforma di streaming OTT in abbonamento. “Man City for TV”, disponibile per il download in tutto il mondo a 1,99 sterline al mese, prenderà il via con la copertura live delle prossime partite pre-stagionali del club a […] L'articolo Il Manchester City lancia la sua piattaforma OTT è stato realizzato da Calcio e ...

Dani Alves - Juventus in corsa con Inter e Manchester City : incontro a Torino : I rappresentanti di Dani Alves hanno incontrato la Juventus ieri a Torino: Madama sfida l’Inter e il Manchester City per il brasiliano.“powered by Goal”La Juventus si conferma ancora una volta tra le grandi protagoniste del calciomercato estivo: la dirigenza sta infatti lavorando su più fronti e potrebbe anche riportare il brasiliano Dani Alves a vestire la casacca bianconera.Secondo quanto appreso da Goal, i rappresentanti del terzino, ...

Manchester City - Delph passa all’Everton : adesso è ufficiale : Fabian Delph è un giocato dell’Everton. Lascia il Manchester City dopo quattro anni: “Sono felice di essere qui e darò assolutamente tutto”.“powered by Goal”E’ giunta capolinea l’avventura di Fabian Delph al Manchester City. Il centrocampista della Nazionale inglese infatti ha apposto la firma sul contratto che lo legherà all’Everton.A confermare il buon esito della trattativa è stato lo stesso club ...

Manchester City - Delph verso l’Everton : si attende solo la firma : Fabian Delph è ad un passo dall’Everton e avrebbe già raggiunto il ritiro dei Toffees. Nelle casse del Manchester City finiranno circa 10 milioni.“powered by Goal”Sembra essere giunta ad un passo dal capolinea l’avventura di Fabian Delph al Manchester City. Il centrocampista della Nazionale inglese è infatti vicino ad apporre la firma che lo legherà all’Everton.Secondo quanto riportato in Inghilterra da Sky Sports News, il giocatore è già ...

Manchester City - rinviato il viaggio per la Cina : il motivo : Il Manchester City si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista, il club è stato finalmente autorizzato a volare in Cina per il suo tour pre-stagionale dopo due giorni di ritardo. La squadra di Guardiola avrebbe dovuto imbarcarsi nei giorni scorsi per Shanghai per la Premier League Asia Trophy ma la partenza è stata rimandata per ben due volte a causa di un problema amministrativo. Il ritardo ha ...

FIFA 20 : Nuovo kit del Manchester City per la stagione 2019/20 : Tramite un breve comunicato il sito ufficiale del Manchester City ha svelato il Nuovo terzo kit per la stagione 2019/20. Grazie alla partnership consolidata ed in esclusiva tra la Premier League ed EA Sports, i kit che proponiamo in calce alla notizia saranno inseriti anche in FIFA 20. Vibrant, disruptive and daring SHOP NOW: https://t.co/ZkhXcxHDgc #manCity pic.twitter.com/D4p4k1eQtA&mdash. Source

Manchester City - Mangala e Delph non convocati per la tournée : fuori dai piani di Guardiola : Il Manchester City ‘annuncia’ due cessioni: sono in partenza Delph e Mangala, che non sono stati chiamati per il ritiro. Non sono nei piani di Pep.“powered by Goal”Dopo il tre su tre in Inghilterra, con Community Shield aggiunto, la corsa del Manchester City nella prossima stagione sarà alla Champions League. Con nuovi volti (Rodri e Angelino) e cessioni in vista.Due dei giocatori destinati a lasciare con buona certezza la squadra ...

Calciomercato Juventus - Buffon avrebbe rifiutato Manchester City e United : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa e successivamente partirà per la tourneé asiatica nella quale disputerà alcuni match dell'International Champions Cup. La dirigenza bianconera intanto prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per fare il definitivo salto di qualità soprattutto in Champions League. Si attende entro il weekend la possibile definizione della ...

Manchester City - Dani Alves nel mirino : possibile colpo a parametro zero : Chiusa l’avventura al PSG, Dani Alves potrebbe ripartire dal Manchester City. Svincolato, può rappresentare un super colpo a parametro zero.“powered by Goal”Chiusa la sua esperienza con il PSG e reduce da una Copa America nella quale ha dimostrato ancora una volta, nonostante le 36 primavere, di essere ancora uno degli esterni più forti del pianeta, Dani Alves è ora alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire.Secondo quanto riportato ...

Manchester City - nuova partnership con DAZN : Manchester City partnership DAZN – Il Manchester City e DAZN, piattaforma di sport in streaming, hanno annunciato una nuova collaborazione, con il servizio di streaming che diventerà partner ufficiale del club in Giappone. DAZN sarà l’emittente esclusiva per la “Galaxy Entertainment EUROJAPAN CUP 2019”, che metterà di fronte Yokohama F. Marinos e Manchester City, il […] L'articolo Manchester City, nuova partnership con DAZN è stato ...

La proprietà del Manchester City punta un club thailandese : Il City Football Group (CFG), gruppo proprietario del Manchester City, sarebbe interessato ad acquisire il club calcistico thailandese Muangthong United. Stando ai media locali, il CFG starebbe cercando di ampliare il suo portafoglio con un club della Thailandia e Ronnarit Suewaja, direttore sportivo del Muangthong, ha fatto capire che il suo club era l’obiettivo. Suewaja […] L'articolo La proprietà del Manchester City punta un club ...

City - il derby femminile di Manchester si giocherà all’Etihad : Novità storica in casa Manchester City. L’Etihad Stadium ospiterà per la prima volta il derby femminile di Manchester, valida per la FA Women’s Super League. Sabato 7 settembre, le squadre femminili di City e United si affronteranno per la prima volta nella massima serie calcistica femminile inglese. Lo scontro segna il primo derby femminile di […] L'articolo City, il derby femminile di Manchester si giocherà all’Etihad è stato ...

Calciomercato Juventus – Il Barcellona insidia il Manchester City per Cancelo : intanto si lavora ai bonus per De Ligt : Il Barcellona prova a soffiare Cancelo al Manchester City: la Juventus intanto prova a limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus per chiudere l’affare De Ligt Juventus sempre molto attiva sul mercato, non solo degli acquist. Messi da parte gli arrivi di Pellegrini, Rabiot e Buffon degli ultimi giorni, va sistemata anche qualche cessione. Il nome caldo è quello di Cancelo, richiesto dal Manchester City che cerca di abbassare i 60 milioni ...