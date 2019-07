Maltrattamenti sull' alunno autistico | arrestato un insegnante

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Giorgia Baroncini Strette al collo, schiaffi e lancio di oggetti: queste le violenze accertate grazie all'utilizzo di una telecamera installata nell'istituto scolastico di Caserta È statocon l'accusa di aver più volte maltrattato un suo studentedi 14 anni. A finire ai domiciliari è stato undi sostegno 53enne che avrebbe preso a schiaffi, spintonato e stretto al collo il ragazzino. L'indagine, come spiega il Messaggero, è partita lo scorso marzo in seguito alla denuncia presentata dai genitori del ragazzo. La coppia, dopo aver notato strani atteggiamenti da parte del figlio, aveva iniziato a sospettare del docente e si era decisa ad approfondire la situazione. Strette al collo, schiaffi, lancio di oggetti e spintoni: queste le violenze accertate dagli inquirenti grazie all'utilizzo di una telecamera installata appositamente nell'istituto ...

