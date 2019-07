Mafia | le intercettazioni sul ritorno degli “scappati” per riorganizzare la cupola | “Ora

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Nel quartiere di Passo di Rigano avevano ricostituito la loro roccaforte importanti esponenti della famiglia mafiosaInzerillo, storica cellula criminale palermitana decimata da Totò Riina negli anni ’80, durante la seconda guerra di. È uno dei particolari dell’inchiesta della Dda di Palermo che ha portato ad arresti e fermi. Gli esponenti della famiglia Inzerillo, costretti a rifugiarsi negli Usa, rientrati in Italia nei primi anni 2000, avevano ricostituito il clan anche grazie al ritrovato equilibrio con i vecchi nemici. Nelle, si sentono i principali membri, come Tommaso Inzerillo, discutere sulla riorganizzazione della: “Il divieto era da allora, come ti stavo dicendo, è una situazione di mio cugino, che alcuni se ne stanno andando in America… Altri, per dirti che qua c’è, siamo tutti bloccati, siamo grandi. Ora vediamo, ...

