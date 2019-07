Mafia Ita-Usa : intercettazioni - ‘lenzuoli per Falcone? A chi abbiamo appesi i nostri morti?’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – “A chi li abbiamo mai appesi i nostri morti? In quale balcone?”. E’ il 23 maggio del 2018, giorno dell’anniversario della strage di Capaci, e nel quartiere Uditore di Palermo i cittadini non hanno esposto il lenzuolo per ricordare il giudice Falcone. La responsabilità viene attribuita alla presenza degli Inzerillo nella zona. Quel giorno, presso l’abitazione di via ...

Mafia Ita-Usa : ordinanza - ‘Summit a bordo di un gommone nel 2018’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Un vertice mafioso a bordo di un gommone. E’ quanto accertato dagli inquirenti nell’ambito dell’operazione che al’alba di oggi ha portato all’arresto do 19 persone tra Palermo e Usa. La “singolare riunione”, come dicono gli inquirenti, si è tenuta il 21 luglio 2018 “a bordo di un gommone, alla quale ha partecipato unitamente a Tommaso Inzerillo, Giuseppe ...

Mafia : Lo Voi - ‘gli ‘scappati’ erano tornati a svolgere attività criminali’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – “Con questa operazione antiMafia è stato colpito un territorio particolarmente importante per Cosa nostra quale è Passo di Rigano che comprende le ‘famiglie’ mafiose di Torretta, Boccadifalco e Uditore. Abbiamo accertato che erano tornati a svolgere le attività criminali coloro che si erano dovuti allontanare dopo l’esilio imposto da Riina”. Così il Procuratore di Palermo ...

Maxi sequestro di droga in Brasile : “La Mafia italiana controllava il traffico di cocaina” : Un'indagine condotta dalla polizia brasiliana, con quelle italiana e francese, ha scoperto che alcuni esponenti della mafia italiana erano i proprietari di quasi 1,2 tonnellate di cocaina sequestrate nel porto di Santos. A riportarlo fonti giornalistiche secondo cui la droga sarebbe stata inviata in Costa d'Avorio per poi essere spedita in Calabria.Continua a leggere

Nuova alleanza tra la Mafia italiana e Usa - maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti : Più di 200 uomini della polizia italiana e dell'Fbi statunitense hanno eseguito 19 ordinanze di custodia nei confronti di altrettante persone ritenute a vario titolo collegate mandamento mafioso di Passo di Rigano. Colpiti i clan Inzerrillo e Gambino che ernoa tornati a fare affari i Sicilia dopo la guerra di mafia degli anni '80.Continua a leggere

Mafia : sequestrati beni per 250mila a imprenditore palermitano (2) : (AdnKronos) – L’operazione aveva confermato l’esistenza di una forte compenetrazione tra l’attività di Cosa Nostra e la gestione e distribuzione sul territorio delle sale gioco e scommesse. In questo contesto, Lo Baido aveva un ruolo di primissimo piano. “Tramite un vero e proprio accordo contrattuale con Cosa Nostra palermitana – scrivono gli inquirenti – è riuscito, con il socio Benedetto Bacchi, ...

Mafia : sequestrati beni per 250mila a imprenditore palermitano : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – beni per un valore complessivo di circa 250 mila euro sono stati sequestrati a Antonio Lo Baido, 41 anni, imprenditore palermitano nel settore delle scommesse online. Il provvedimento, emesso su proposta del questore dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, riguarda quattro veicoli, tre rapporti finanziari, due società con sede a Partinico attive nel settore dei giochi e delle ...

EcoMafia 2019 - affari d'oro per la criminalità ambientale : un business da 16 - 6 miliardi : I reati nel ciclo del cemento e nel settore agroalimentare hanno subito una vera e propria impennata nel 2018. A confermarlo è il rapporto "Ecomafia 2019" di Legambiente, che segnala una crescita dei reati anche per il settore rifiuti e contro gli animali. Un business in continua crescita che ha raggiunto quota 16,6 miliardi di euro, per un totale di 368 clan censiti. Dilagano gli ecoreati in Italia Sono stati 28.137 i reati accertati nello ...

In Italia ci sono 249 comuni sciolti per Mafia : “Emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori”. In Italia queste parole sono state scritte in 515 occasioni: 515 decreti che sospendono la democrazia, mandando a casa gli amministratori pubblici che erano stati eletti nelle amministrazioni locali, per “fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso”. Oggi, nella ...

Maxi operazione antiMafia in tutta Italia : oltre 100 gli arresti : Roma – “oltre cento camorristi arrestati in tutta Italia: e’ un colpo durissimo per l’Alleanza di Secondigliano. Ottima notizia! Grazie a Forze dell’Ordine, Procura e inquirenti: contro i clan nessuna pieta’. Fra oggi e domani al Viminale ben quattro Comitati Nazionali per l’Ordine e la Sicurezza in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. ...