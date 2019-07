Mafia Ita-Usa : bloccati gli 'scappati' tra Palermo e New York - 19 arresti/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - E ancora, per fare parte di Cosa nostra non bisogna avere parenti nelle Forze dell'Ordine, e neppure parenti di parenti. Ecco, una delle regole principali dei boss mafiosi, emersa ancora una volta da una intercettazione, "Abbiamo anche i requisiti, io neanche i parenti dei parenti ho s

Mafia Ita-Usa : bloccati gli ‘scappati’ tra Palermo e New York - 19 arresti/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Le indagini dell’operazione, denominata ‘New connection’, hanno registrato il “forte legame instaurato tra Cosa Nostra palermitana e la criminalità organizzata statunitense, con particolare riferimento alla potente Gambino Crime Family di New York, nonché la forte capacità pervasiva, da parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, sull’economia legale dell’omonimo quartiere, ...

Mafia Ita-Usa : bloccati gli ‘scappati’ tra Palermo e New York - 19 arresti/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – E ancora, per fare parte di Cosa nostra non bisogna avere parenti nelle Forze dell’Ordine, e neppure parenti di parenti. Ecco, una delle regole principali dei boss mafiosi, emersa ancora una volta da una intercettazione, “Abbiamo anche i requisiti, io neanche i parenti dei parenti ho sbirri, fino adesso, nella mia famiglia pure i parenti dei parenti, perché da noi erano, erano valori di primo “¦ però ...

Mafia Ita-Usa : bloccati gli ‘scappati’ tra Palermo e New York - 19 arresti/Adnkronos : Palermo, 17 lug. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Da Palermo a New York, da Passo di Rigano a Staten Island, passando da Brooklyn. I vecchi padrini di Cosa nostra, gli ‘scappati’ dalla guerra di Mafia che negli anni Ottanta seminò centinaia di vittime, hanno rialzato la testa. E sono tornati a Palermo, dove avevano assunto un ruolo di peso. Cognomi pesanti, come quello degli Inzerillo o dei Gambino, tornati in ...

Mafia Ita-Usa : sindaco Torretta arrestato nel blitz - Prefetto notifica sospensione : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Il Prefetto di Palermo Antonella De Miro ha notificato nel pomeriggio di oggi, come apprende l’Adnkronos, il provvedimento di sospensione al sindaco di Torretta (Palermo) Salvatore Gambino, arrestato oggi nel blitz antiMafia che ha portato in carcere 19 persone. oggi, il Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, parlando del primo cittadino ha detto: “Il sindaco di Torretta si sarebbe messo a ...

Mafia Ita-Usa : Messina (Dac) - ‘grande operazione di polizia giudiziaria’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – L’inchiesta che all’alba di oggi ha portato in carcere 19 persone tra Palermo e New York “è una grande operazione di polizia giudiziaria e di contrasto a una realtà mafiosa che ha tentato di rialzare la testa ma che, per fortuna, è stata adeguatamente contrastata”. Lo ha detto Francesco Messina, a capo della Direzione anticrimine, parlando con i giornalisti per i 19 arresti. ...

Mafia Ita-Usa : pm Tartaglia - ‘boss hanno atteso morte Riina per rivoluzione interna’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – “La rivoluzione all’interno di Cosa Nostra ha atteso la morte di Salvatore Riina. Ormai possiamo dirlo con certezza. Prima la riorganizzazione della Commissione provinciale (subito stroncata dalle indagini della Dda di Palermo), con l’inedita e importantissima novità dell’assenza di Corleone dal collegio dei capi-mandamento, dopo decenni di dominio incontrastato”. E’ ...

Mafia Ita-Usa : intercettazioni - ‘lenzuoli per Falcone? A chi abbiamo appesi i nostri morti?’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – “A chi li abbiamo mai appesi i nostri morti? In quale balcone?”. E’ il 23 maggio del 2018, giorno dell’anniversario della strage di Capaci, e nel quartiere Uditore di Palermo i cittadini non hanno esposto il lenzuolo per ricordare il giudice Falcone. La responsabilità viene attribuita alla presenza degli Inzerillo nella zona. Quel giorno, presso l’abitazione di via ...