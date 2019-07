Mafia : blitz tra Palermo e gli Usa - 19 arresti : Palermo , 17 lug. (AdnKronos) – Duro colpo al mandamento mafioso di Passo di Rigano a Palermo . Dall’alba di oggi, più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo , del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York, stanno eseguendo 19 provvedimenti restrittivi, disposti dalla Direzione Distrettuale Anti Mafia della Procura di Palermo , nei confronti di altrettanti ...

Mafia - blitz fra Palermo e New York : 19 arresti. Bloccato il ritorno dei clan Inzerillo e Gambino : Dopo la morte di Riina, avevano detto no alla Cupola: "Se li arrestano, quelli parlano subito". In manette anche il sindaco di Torretta: “Era a disposizione”

Mafia a Palermo - in mano ai clan anche le case di riposo : blitz a Brancaccio - 25 arresti : Nel mirino della Direzione Distrettuale Anti Mafia e degli uomini della Squadra Mobile palermitana il mandamento mafioso di Brancaccio . Nel corso dell'operazione sequestrati anche beni ritenuti nelle disponibilità dell'organizzazione criminale per un valore approssimativo di circa un milione di euro.Continua a leggere

Mafia - blitz nell'Agrigentino : 7 arresti : 7.30 I Carabinieri di Agrigento hanno fermato sette persone accusate di associazione mafiosa. In carcere sono finiti boss e gregari delle 'famiglie' di Licata e Campobello di Licata. Tra i fermati, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa,c'è anche un consigliere comunale di Licata. L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Palermo.Accertata un'estorsione per lavori edili in Germania,e riscontrato l'interesse dei mafiosi nel ...