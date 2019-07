Nuova alleanza tra la Mafia italiana e Usa - maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti : Più di 200 uomini della polizia italiana e dell'Fbi statunitense hanno eseguito 19 ordinanze di custodia nei confronti di altrettante persone ritenute a vario titolo collegate mandamento mafioso di Passo di Rigano. Colpiti i clan Inzerrillo e Gambino che ernoa tornati a fare affari i Sicilia dopo la guerra di mafia degli anni '80.Continua a leggere

Mafia - patto Palermo-New York19 arresti. C'è anche un sindaco : Assestato un duro colpo al patto sulla rotta Palermo-New York. La Polizia di Stato di Palermo ha demolito vertici e affari del mandamento mafioso di Passo di Rigano. Il blitz è scattato all'alba, con oltre 200 uomini della Squadra mobile di Palermo, del Servizio centrale operativo della polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York Segui su affaritaliani.it

Mafia : arresti Palermo-Usa - sequestrati beni per 3 milioni euro : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – beni per tre milioni di euro sono stati sequestrati nell’ambito dell’operazione di Polizia, coordinata dalla Dda di Palermo, che oggi ha portato a 19 arresti tra la Sicilia e New York. Svelate le connessioni tra clan palermitani e americani. I dettagli sull’inchiesta saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11.30 alla Procura della Repubblica di ...

Mafia - maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti - in manette anche un sindaco : maxi blitz anti Mafia tra Palermo e gli Usa, con 19 arresti e sequestri per tre milioni di euro. Più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della...

Mafia : arresti Palermo-Usa - in manette anche sindaco Torretta : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - C'è anche il sindaco di Torretta (Palermo) Salvatore Gambino tra le 19 persone arrestate all'alba di oggi nel blitz della Squadra mobile di Palermo eseguito tra la Sicilia e New York. L'uomo è ritenuto dagli investigatori “a disposizione” del clan mafioso. L'accusa è d

Mafia : blitz tra Palermo e gli Usa - 19 arresti : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Duro colpo al mandamento mafioso di Passo di Rigano a Palermo. Dall'alba di oggi, più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York, stanno eseguendo 19 prov

Mafia - 19 arresti fra Palermo e New York : 7.20 Colpo al mandamento mafioso di Passo di Rigano a Palermo.Oltre 200 agenti di Squadra Mobile di Palermo,Servizio Centrale Operativo e Fbi di New York stanno eseguendo 19 arresti disposti dalla Dda di Palermo. Le accuse:associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata,concorso esterno in associazione mafiosa,trasferimento fraudolento di valori aggravato,concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso. Le indagini hanno ...

Mafia : arresti Palermo-Usa - in manette anche sindaco Torretta : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – C’è anche il sindaco di Torretta (Palermo) Salvatore Gambino tra le 19 persone arrestate all’alba di oggi nel blitz della Squadra mobile di Palermo eseguito tra la Sicilia e New York. L’uomo è ritenuto dagli investigatori ‘a disposizione” del clan mafioso. L’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa.L'articolo Mafia: arresti Palermo-Usa, in manette anche ...

Mafia : blitz tra Palermo e gli Usa - 19 arresti : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Duro colpo al mandamento mafioso di Passo di Rigano a Palermo. Dall’alba di oggi, più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York, stanno eseguendo 19 provvedimenti restrittivi, disposti dalla Direzione Distrettuale AntiMafia della Procura di Palermo, nei confronti di altrettanti ...

Mafia - blitz fra Palermo e New York : 19 arresti. Bloccato il ritorno dei clan Inzerillo e Gambino : Dopo la morte di Riina, avevano detto no alla Cupola: "Se li arrestano, quelli parlano subito". In manette anche il sindaco di Torretta: “Era a disposizione”

Mafia : arresti Licata - di nuovo in manette consigliere comunale Scozzari : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Finisce di nuovo agli arresti, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, il consigliere comunale di Licata (Agrigento), Giuseppe Scozzari, che era stato arresto nei giorni scorsi nell'ambito dell'operazione antiMafia dei Carabinieri. Scozzari, 47 anni,

Mafia : arresti Licata - di nuovo in manette consigliere comunale Scozzari : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Finisce di nuovo agli arresti, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, il consigliere comunale di Licata (Agrigento), Giuseppe Scozzari, che era stato arresto nei giorni scorsi nell’ambito dell’operazione antiMafia dei Carabinieri. Scozzari, 47 anni, responsabile dell’ufficio tecnico del San Giacomo d’Altopasso e consigliere comunale di Licata, si era ...

Palermo : arresti Mafia nigeriana - Assoimpresa 'grati alla polizia' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "L'operazione che ha portato a smantellare un gruppo criminale della così detta 'mafia nigeriana' nel cuore del centro storico di Palermo, a Ballarò, è il segnale di un'attenzione forte da parte degli inquirenti e delle forze dell'ordine verso il capoluogo siciliano pe

Palermo : arresti Mafia nigeriana - scoperte case di prostituzione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Le indagini che all'alba di oggi hanno portato al fermo di dieci persone, ritenute vicine alla mafia nigeriane, hanno accertato, anche la presenza "di numerose case di prostituzione nel centro storico di Palermo, definite “connection house”, e registrato numerosi episo