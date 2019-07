Mafia | arresti Palermo-Usa | in manette anche sindaco Torretta

Mafia : blitz tra Palermo e gli Usa - 19 arresti : Palermo , 17 lug. (AdnKronos) – Duro colpo al mandamento mafioso di Passo di Rigano a Palermo . Dall’alba di oggi, più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo , del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York, stanno eseguendo 19 provvedimenti restrittivi, disposti dalla Direzione Distrettuale Anti Mafia della Procura di Palermo , nei confronti di altrettanti ...

Mafia - blitz fra Palermo e New York : 19 arresti. Bloccato il ritorno dei clan Inzerillo e Gambino : Dopo la morte di Riina, avevano detto no alla Cupola: "Se li arrestano, quelli parlano subito". In manette anche il sindaco di Torretta: “Era a disposizione”