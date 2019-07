Mafia | arresti Palermo-Usa | in manette anche sindaco Torretta

Mafia : blitz tra Palermo e gli Usa - 19 arresti : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Duro colpo al mandamento mafioso di Passo di Rigano a Palermo. Dall'alba di oggi, più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York, stanno eseguendo 19 prov

Mafia - 19 arresti fra Palermo e New York : 7.20 Colpo al mandamento mafioso di Passo di Rigano a Palermo.Oltre 200 agenti di Squadra Mobile di Palermo,Servizio Centrale Operativo e Fbi di New York stanno eseguendo 19 arresti disposti dalla Dda di Palermo. Le accuse:associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata,concorso esterno in associazione mafiosa,trasferimento fraudolento di valori aggravato,concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso. Le indagini hanno ...

Mafia : blitz tra Palermo e gli Usa - 19 arresti : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Duro colpo al mandamento mafioso di Passo di Rigano a Palermo. Dall’alba di oggi, più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York, stanno eseguendo 19 provvedimenti restrittivi, disposti dalla Direzione Distrettuale AntiMafia della Procura di Palermo, nei confronti di altrettanti ...

Mafia - blitz fra Palermo e New York : 19 arresti. Bloccato il ritorno dei clan Inzerillo e Gambino : Dopo la morte di Riina, avevano detto no alla Cupola: "Se li arrestano, quelli parlano subito". In manette anche il sindaco di Torretta: “Era a disposizione”

Mafia : arresti Licata - di nuovo in manette consigliere comunale Scozzari : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Finisce di nuovo agli arresti, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, il consigliere comunale di Licata (Agrigento), Giuseppe Scozzari, che era stato arresto nei giorni scorsi nell’ambito dell’operazione antiMafia dei Carabinieri. Scozzari, 47 anni, responsabile dell’ufficio tecnico del San Giacomo d’Altopasso e consigliere comunale di Licata, si era ...

Palermo : arresti Mafia nigeriana - Assoimpresa 'grati alla polizia' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "L'operazione che ha portato a smantellare un gruppo criminale della così detta 'mafia nigeriana' nel cuore del centro storico di Palermo, a Ballarò, è il segnale di un'attenzione forte da parte degli inquirenti e delle forze dell'ordine verso il capoluogo siciliano pe

Palermo : arresti Mafia nigeriana - scoperte case di prostituzione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – Le indagini che all’alba di oggi hanno portato al fermo di dieci persone, ritenute vicine alla mafia nigeriane, hanno accertato, anche la presenza “di numerose case di prostituzione nel centro storico di Palermo, definite ‘connection house”, e registrato numerosi episodi di spaccio di stupefacenti”. L'articolo Palermo: arresti mafia nigeriana, scoperte case di ...

Roma - Mafia a Montespaccato : negozi nelle mani del clan Gambacurta - sette arresti : I carabinieri del Comando provinciale di Roma questa mattina all'alba hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone, tutte ritenute affiliate al presunto sodalizio criminale del clan Gambacurta, giudicato di stampo mafioso. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale il gruppo, che era capeggiato dai fratelli Franco e Roberto Gambacurta, era dedito soprattutto allo spaccio di sostanze stupefacenti. ...

Mafia : appello questore Palermo - 'Non bastano arresti - Stato dia risposte ai cittadini' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Un appello a "fare un po' di più". A lanciarlo è il questore di Palermo, Renato Cortese, in occasione della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del blitz antiMafia che ha smantellato la famiglia di Corso dei Mille. "Noi e le altre forze di polizia - ha

Mafia a Palermo - in mano ai clan anche le case di riposo : blitz a Brancaccio - 25 arresti : Nel mirino della Direzione Distrettuale AntiMafia e degli uomini della Squadra Mobile palermitana il mandamento mafioso di Brancaccio. Nel corso dell'operazione sequestrati anche beni ritenuti nelle disponibilità dell'organizzazione criminale per un valore approssimativo di circa un milione di euro.Continua a leggere

Mafia - arresti e maxi sequestro di beni a Palermo : Controllo delle slot machine e delle case di risposo, traffico di droga, contrabbando di sigarette. Numerosi arresti eseguiti dalla polizia di Stato di Palermo. Sequestrati beni per un milione di euro. Le indagini hanno fatto luce su una delle articolazioni territoriali "chiave" nell'economia della Mafia palermitana: il mandamento mafioso di Brancaccio e, in particolare, la famiglia di corso dei Mille. Il gruppo criminale, secondo gli ...