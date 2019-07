Sembri Gemma Galgani! Anche Tina Cipollari sconvolge con FaceApp

(Di mercoledì 17 luglio 2019) L’ultima foto pubblicata sui social daha fatto furore. La storica opinionista di Uomini e Donne si è divertita con, la app che sta letteralmente impazzando nel web. Ha postato una foto in compagnia del fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, con il filtro ‘invecchiamento’ ed è stata pioggia di commenti.Forsenon si aspettava un tale fermento dei suoi follower, che l’hanno paragonata alla storica ‘nemica’Galgani. Scorrendo tra i commenti dello scatto che mostrainvecchiata sono tantissimi i fan che la paragonano all’ex fidanzata di Giorgio Manetti. “– le scrive una fan –!”, e poi ancora: “Oddio ti sei presa la gemmite”, “Io non lo vorrei dire… ma quasi quasi assomigli a!”, si legge ancora tra i commenti della foto.Tanti i commenti di questo genere, a cui si aggiungequello di Gianni Sperti che però non ha preso in giro la Galgani ma proprio la sua collega: “Finalmente – queste le parole dell’opinionista di Uomini e Donne – ti sei fatta un selfie reale senza filtri”.non ha ancora commentato ma sicuro non le farà piacere leggere i messaggi dei fan che la paragonano alla nemicaGalgani. I feed di Facebook, Instagram e Twitter sono nuovamente riempiti dallaChallenge. Una sfida che spinge gli utenti a caricare la foto rielaborata dall’applicazione per far sì cheno anziani.