L' uomo scelto dal governo per vigilare su ponti e strade lamenta che non lo fanno

(Di mercoledì 17 luglio 2019) C'è una nuova grana dopo il crollo e ora il totale abbattimento del ponte Morandi: “Era stata annunciata come una rivoluzione copernicana, necessaria, urgente, voluta daldopo il disastro di Genova. E invece, a sei mesi dal mio incarico, siamo ben lontani dall'averne realizzato anche solo una parte. Non ho un ufficio, non c'è un addetto... mi sembra di vivere in un equivoco”. Inizia così, con questo sfogo l'intervista al Corrriere della Sera di Alfredo Principio Mortellaro, 68 anni, ex dirigente del Sisde, già membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici che nel gennaio 2019 è stato chiamato dal ministro Danilo Toninelli alla guida della nuova Agenzia nazionale da creare persulla sicurezza di ferrovie,e auto(Ansfisa), la quale dovrebbesue ferrovie. Ma oggi il dirigente dice: “Non milavorare”. A oltre 6 mesi da ...

