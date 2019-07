L’Unione Europea vieta la vendita delle stoviglie in plastica monouso | il pianeta

Iran : L’Unione Europea è preoccupata che non si rispetti l’accordo sul nucleare : Le nazioni dell’Unione Europea hanno lanciato il loro avvertimento dietro l’accordo nucleare Iraniano, affermando che le recenti provocazioni di Teheran non hanno ancora rappresentato una “significativa” violazione delle sue condizioni. L’accordo del 2015 “non è nel migliore stato di salute, ma è ancora vivo“, ha detto ai giornalisti il ??capo uscente della politica estera dell’UE, Federica ...

Boxe - Sergio Demchenko infiamma Roma! L’italiano stende Zoulikha e vince il titolo delL’Unione Europea : Sergio Demchenko ha infiammato il Foro Italico di Roma e sul ring del Nicola Pietrangeli ha regalato uno spettacolo sublime, degno della Roma Boxing Night che ha riportato la grande Boxe nella Capitale. Il pugile italo-ucraino ha sconfitto il 33enne britannico Hakim Zoulikha per ko tecnico alla settima ripresa e ha così conquistato il vacante titolo dell’Unione Europea per la categoria dei pesi mediomassimi, si tratta di un prestigioso ...

Rifiuti radioattivi : Italia condannata dalL’Unione Europea - nessun programma di gestione del nucleare esaurito : La Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per inadempimento per non aver comunicato alla Commissione il testo definitivo del programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei Rifiuti radioattivi. La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei Rifiuti ...

La società produttrice di Hello Kitty è stata multata per 6 - 2 milioni di euro dalL’Unione Europea per aver violato le regole sulla concorrenza : La Commissione europea ha multato per 6,2 milioni di euro la società giapponese Sanrio, famosa per aver creato il personaggio di Hello Kitty, per aver violato le regole della concorrenza comunitarie. Secondo l’Unione europea per più di 11 anni Sanrio avrebbe

Barbari romanizzati. Il governo populista e L’Unione Europea : Circa un anno fa, intervistato dal Foglio sulla nascita del governo giallo-verde, lo storico della Luiss Giovanni Orsina coniò, attingendo dalla cultura classica, l’espressione “romanizzazione dei Barbari” per indicare come i due partiti populisti, una volta saliti al potere, sarebbero stati disciplinati dalla complessità economica ed istituzionale del sistema.A distanza di dodici mesi la realtà ha ...

‘Ndrangheta - le mani del clan Grande Aracri sul riso mantovano : “Truffa alL’Unione Europea da 7 milioni di euro” : La “minna” da succhiare era un’azienda storica: vendeva riso da più di duecento anni. Negli ultimi tempi, però, era in difficoltà finanziarie. Ed è per questo motivo che si era rivolta a Giuseppe Caruso, il presidente del consiglio comunale di Piacenza, finito agli arresti con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nell’ultima inchiesta anti ‘ndrangheta della procura di Bologna c’è ...

La Corte di giustizia delL’Unione Europea ha stabilito che la controversa legge sul pensionamento dei giudici in Polonia era contraria alle leggi europee : La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito lunedì che la controversa riforma sul pensionamento dei giudici in Polonia era contraria alle leggi europee e violava il principio di indipendenza del sistema giudiziario. La riforma, entrata in vigore nel luglio

Il celebre marchio Adidas è stato dichiarato nullo nelL’Unione europea : Il Tribunale dell’Unione europea considera nullo il marchio di Adidas. Secondo la sentenza emessa dalla corte comunitaria, infatti, le “tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione” che descrivono il marchio della storica azienda di abbigliamento sportivo nata in Germania nel 1949 non avrebbero acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio dell’Unione. Infatti, le prove che ...

Il Consiglio Europeo non ha trovato un accordo sul rinnovo delle principali cariche istituzionali delL’Unione Europea : Il Consiglio Europeo, l’organo dell’Unione Europea che raduna i capi di stato e di governo, non ha trovato l’accordo sul rinnovo delle principali cariche istituzionali dell’Unione durante la riunione di giovedì: su tutte la presidenza della Commissione Europea – cioè il

Concessioni demaniali marittime nella nuova prospettiva all’interno delL’Unione Europea di Paola Perrone : Paola Perrone pone al centro della riflessione la direttiva Bolkestein, quale provvedimento non inteso a disciplinare nello specifico l’ampio settore

L’Unione Europea premia l’Università di Camerino : finanziati 2 progetti medici per 523mila euro : Ancora importanti finanziamenti europei per la ricerca dell’Università di Camerino. Infatti sono due i progetti di ricerca che vedono coinvolta nel partenariato anche Unicam, in particolare l’unità di ricerca coordinata dalla prof.ssa Piera Di Martino della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, hanno ottenuto un importante finanziamento. Questo nell’ambito del primo pillar di Horizon2020 (Excellent ...

Addio vecchia carta d’identità : L’Unione Europea la manda in pensione per evitare frodi : Va in pensione il vecchio modello di carta d’identità, quello cartaceo. In tutta Europa circoleranno documenti di riconoscimento simili tra loro e più sicuri, che potranno così far diminuire il rischio di frodi. Infatti l’Unione Europea ha appena approvato un regolamento che definisce tutti i requisiti minimi comuni da rispettare per gli Stati membri. Inoltre, per effetto delle nuove norme, saranno uniformi anche la tipologia e il numero di ...

L’Unione Europea scende in spiaggia a Ladispoli per combattere la plastica in mare : In occasione della “Giornata Mondiale degli Oceani“, che avrà luogo sabato 8 giugno, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea coadiuvata dall’associazione “Ambiente mare Italia” organizzerà un’azione dimostrativa di pulizia della spiaggia di Ladispoli (Roma) con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei rifiuti marini, e specialmente di quelli di plastica. Sono ...

Boris Johnson dovrà presentarsi in tribunale perché accusato di avere mentito sui soldi dati dal Regno Unito alL’Unione Europea : Boris Johnson, ex sindaco di Londra tra i candidati favoriti alle primarie del Partito Conservatore britannico, dovrà presentarsi in tribunale perché accusato di avere mentito durante la campagna elettorale per il referendum su Brexit, nel 2016. Johnson è accusato di