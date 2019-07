«Luna Nera» | cosa sappiamo della nuova serie italiana di Netflix

vanityfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019)Le riprese, realizzate fra gli studi di Cinecittà e Canale Monterano, fra il castello di Montecalvello e il Parco degli Acquedotti, si sono appena concluse. Dopo la delicata fase di post-produzione, la terzaoriginaledi, sarà finalmente pronta e disponibile sulla piattaforma nei primi mesi del 2020. Si tratta di un fantasy, di un dramma in costume con protagonista la giovane Ade (Antonia Fotaras), una levatrice di 16 anni che, in seguito alla morte di un neonato, viene accusata di stregoneria. Siamo nell’Italia del XVII secolo, dilaniata dal pregiudizio e dalla paura di una minaccia senza nome, terreno fertile per le credenze popolari e una rabbia cieca, che vede il sacrificio di un innocente come un atto necessario per la sopravvivenza dell’intera ...

