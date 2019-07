ilfogliettone

(Di giovedì 18 luglio 2019)torna al cinema il 18 luglio con "Vita segreta di", il nuovo film di Salvatore Piscicelli. Interpreta unache vive alla periferia di, fa l'estetista part time e ha tre figli. Quando al marito viene diagnosticata una malattia in fase terminale,accetta l'aiuto di Gennaro, ricco proprietario di un autosalone. Sarà lui a proporle di trasportare un carico di cocaina in Svizzera, e una volta divenuta vedovaentrerà in un vortice criminale."E' unamoderna, ambiziosa,, ma anchepreoccupata del suo futuro. La motivazione priè raccontare la sua voglia di sopravvivenza per i suoi figli, però viene raccontato anche quanto l'ambizione ti spinge oltre, quanto il male può entrarti sotto pelle e non te ne accorgi". Con questo film latorna nella sua, che spesso ormai viene rappresentata in maniera ...

ilfogliettone : Luisa Ranieri: Maria Capasso donna cinica ma Napoli è molto altro - - OdeonPisa : dal 18 al 24 luglio #Serenity con Matthew McConaughey e Anne Hathaway #Edison con Benedict Cumberbatch… - Rucolette : Luisa Ranieri sei l’attrice italiana più bella tra le contemporanee? Assolutamente sì. Sono innamorato di te? Asso… -