Lotus Evija | quando l’elettrone diventa prestazione da capogiro – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Maggio 2017: Geely acquisisce la maggioranza del marchio sportivo inglesee ci investe 1,7 miliardi di euro per rilanciarlo, con l’ambizione di poter rivaleggiare ad armi pari con Ferrari&Co in quanto a prestazioni e prestigio. Primo “frutto meccanico” degli ingenti capitali provenienti dalla Repubblica Popolare è la nuova, sportiva a trazione elettrica da 2.000 Cv candidata a essere l’auto di serie più potente di sempre. Un biglietto da visita niente male, che porta in dote un altro messaggio subliminale: sulle emissioni zero è la Cina a voler dettare il passo e stabilire i punti di riferimento (pur con componentistica elettrificata inglese, come in questo caso). La primaa batteria della storia si unisce al già nutrito club dei bolidi a elettroni, che include la Rimac C Two e la Pininfarina Battista (che condividono piattaforma e powertrain) e ...

Auto21news : Tiratura di 130 esemplari a 2 milioni di sterline ciascuno: possedere la più potente #hypercar #elettrica al mondo… - JTurandot : RT @HDblog: Lotus Evija: l'hypercar elettrica con 2.000 CV e 400 km di autonomia - HDblog : Lotus Evija: l'hypercar elettrica con 2.000 CV e 400 km di autonomia -