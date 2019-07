L' orso M49 è stato beccato Ma solo dalle fototrappole

agi

(Di mercoledì 17 luglio 2019) L'bruno M49, il grande ricercato di questi giorni in Trentino, è vivo. La conferma arriva dallo scatto della foto-trappola posizionata tra i boschi della Marzola, la montagna che si trova a est di Trento verso la Valsugana, che risale alle ore 22,54 di mercoledì. L', stando alle immagini fornite dalla Provincia Autonoma di Trento, non è andato lontano: si trova in una zona abbastanza vicina sia al recinto dell'area faunistica del Casteller, da dove è fuggito all'alba del 15 luglio, che dalla zona in cui martedì alle 9,29 era'foto-trappolato'. Nei confronti dell', considerato 'problematico' per essersi reso autore di numerosi attacchi a greggi e selvaggina, pende un ordine di abbattimento che, come ha precisato il governatore trentino Maurizio Fugatti nell'emettere l'ordinanza, sarà attuato "nel caso in cui vi possa essere un pericolo ...

SergioCosta_min : So che l'orso #M49 é stato individuato e circondato. Mi appello alle forze politiche e anche a chi sta seguendo le… - rinaldosidoli : 'Sparare a vista all'orso M49'. Questo è l'ordine del Presidente Fugatti. Il plantigrado è colpevole di essersi gua… - BrunoVespa : L’orso in fuga nel Trentino non può chiamarsi M49 come un agente segreto. Dategli un nome e proteggetelo. Se è un orso Bruno è facile... -