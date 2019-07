Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi | il loro nuovo progetto VIDEO

Lorenzo Riccardi parla di UeD e lancia una frecciata a Sara Affi Fella : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi parla del trono di Sara Affi Fella A tenere alta la bandiera di Uomini e Donne continuano a essere Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Dopo la fine della storia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, e quella di Angela Nasti e Alessio Campoli, la corteggiatrice di Latina e il tronista pugliese, sembrano essere la coppia più unita nata a UeD. Claudia e Lorenzo sono stati ospiti del Chi Summer Tour a Cortina ...

Grande Fratello Vip 4 - concorrenti possibili : da Loredana Lecciso a Lorenzo Riccardi : Tra i reality show confermati nella prossima stagione televisiva vi è il Grande Fratello Vip, giunto alla sua quarta stagione di messa in onda su Canale 5. Quest'anno il reality si presenterà al pubblico in una veste in parte nuova, dato che la conduzione non sarà più nelle mani di Ilary Blasi, bensì in quelle di Alfonso Signorini, promosso a presentatore ufficiale dopo l'esperienza da opinionista maturata in tutte e tre le edizioni della ...

Gossip Uomini e Donne : Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi lanciano frecciatine a Giulia : Il Gossip di Uomini e Donne continua a occuparsi della rottura avvenuta tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano a un mese dalla scelta. Dopo un inizio abbastanza promettente, lui è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici e le voci di un possibile tradimento hanno cominciato a rimbalzare in rete a causa di un video nel quale lui sembrava baciare una ragazza (anche se i volti di entrambi non sono ben chiari). Dai rumors alla rottura il passo è ...

Uomini e Donne - che fine hanno fatto Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi? Parla lei : Che fine hanno fatto Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne? La coppia è nata qualche mese fa, quando lui, tronista, ha deciso di uscire dal programma con lei e non con Giulia Cavaglia, poi diventata a sua volta tronista. Beh, a differenza degli ultimi ex protagonisti del trono classico che sono già ‘scoppiati’, la loro relazione procede a gonfie vele. Lorenzo e Claudia convivono a Latina, città dove si trova anche la famiglia ...

UeD - Lorenzo Riccardi si sfoga : “Ho fatto una fine bruttissima” : Lorenzo Riccardi parla di Claudia Dionigi e si sfoga dopo Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi convivono ormai da diversi mesi. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato sui social in questi minuti e, pronto per andare al mare e raggiungere la fidanzata, ha ammesso: “E bene si ragazzi ho fatto questa fine: spazzatura, pantaloni con la cerniera rotta da portare al sarto, vedi te io che fine che ho fatto, una fine ...

UeD : Claudia Dionigi preoccupata in vacanza con Lorenzo Riccardi : Uomini e Donne: Claudia Dionigi preoccupata per il terremoto Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi in questi giorni sono in vacanza. La coppia nata nel Trono Classico di Uomini e Donne sta trascorrendo qualche giorno di relax a Napoli ma ieri sera Claudia Dionigi è apparsa preoccupata sui social. “Ragazzi ma è vero che c’è stata una scossa di terremoto a Latina e Roma? Chi l’ha sentita? State bene? A casa mia non l’hanno ...

Grande Fratello Vip : tra gli aspiranti inquilini anche Lorenzo Riccardi (RUMORS) : Il Grande Fratello Vip, seguitissimo reality di Canale 5, sta già per giungere alla quarta edizione. La trasmissione infatti dovrebbe tornare a novembre, e Mediaset ha già ufficializzato il passaggio di consegne da Ilary Blasi ad Alfonso Signorini. Sarà il direttore di "Chi", dunque, a condurre la trasmissione. Intanto la produzione è al lavoro per selezionare il cast di concorrenti del GF Vip 4, e in queste ultime ore si sta facendo un gran ...

ANGELA NASTI E ALESSIO CAMPOLI/ Lorenzo Riccardi non ha dubbi : 'Lei ama Luca Daffrè!' : ANGELA NASTI e ALESSIO CAMPOLI si sono lasciati pochi giorni dopo Uomini e donne, perché? Le parole di Lorenzo Riccardi sui social

Lorenzo Riccardi fa un appello a Raffaella Mennoia e spiazza tutti : Lorenzo Riccardi vuole tornare a Uomini e Donne e lancia un appello Uomini e Donne continua ad essere nel cuore di Lorenzo Riccardi. L’ex tronista ha lasciato il programma condotto da Maria De Filippi lo scorso febbraio dopo essere stato protagonista anche nel 2017, nelle vesti di corteggiatore di Sara Affi Fella. Il tronista era stato anche corteggiatore di Ludovica Valli diversi anni fa e il salotto rosa di Canale5 avrebbe lasciato un ...

Grande Fratello Vip : Lorenzo Riccardi potrebbe entrare nel cast del reality : La nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a fine novembre su Canale 5, sta lentamente prendendo forma. Se negli scorsi giorni l'attenzione dei media si è focalizzata sul nuovo presentatore, Alfonso Signorini, adesso la curiosità dei principali giornali di gossip ed intrattenimento si è riversata sul cast che potrebbe varcare la fatidica "porta rossa". Sebbene, al momento, non vi sia alcuna certezza, il settimanale "Oggi" ha lanciato ...

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4?/ Scoop sull'ex tronista di Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4? Secondo le indiscrezioni, l'ex tronista di Uomini e Donne vorrebbe entrare nella Casa come concorrente

Lorenzo Riccardi in lizza per entrare al Grande Fratello Vip : Anticipazioni GF Vip 2019: Lorenzo Riccardi nel cast? A Novembre, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma chi saranno i vip che accetteranno di entrare nella casa più spiata dagli italiani? Al momento non è dato saperlo, ma intanto il magazine Oggi ha lanciato un’indiscrezione a tal proposito che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? ...

Grande Fratello VIP 4 - Lorenzo Riccardi nel cast? L'indiscrezione : Con la bella stagione partono anche i rumors sui candidati all'edizione 2019 del Grande Fratello VIP. Se la conduzione del reality show di Canale 5 vede virare sulla scelta per Alfonso Signorini, il cast è in via di definizione e dalla rubrica di Alberto Dandolo Ah...saperlo! del settimanale Oggi arriva il primo papabile nome da mettere in lizza fra i concorrenti: Lorenzo Riccardi.L'ex corteggiatore ed ex tronista 23enne dopo aver messo in ...

Scoop! Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip! : Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore di Uomini e donne, entrerà nella casa più spiata dagli italiani, quella del Grande Fratello Vip! Scopriamo tutti i dettagli! Non vedete l’ora che sia già autunno e che inizino i nuovi programmi televisivi Mediaset? Ebbene per quanto riguarda la stagione 2019-2020, i dirigenti del Biscione hanno in serbo per i propri telespettatori, tante novità. I fan di Maria De Filippi, che seguono assiduamente il ...