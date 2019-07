Londra | separate due gemelle unite dalla testa

vanityfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La prima operazione risale all’ottobre del 2018, l’ultima al febbraio del 2019. In tutto 50 ore in sala operatoria per un intervento eccezionale, quello che ha portato a separare dueper la. Le bimbe, Safa e Marwa Ullah, vengono da Charsadda, in Pakistan, e hanno ora due anni. Per separarle sono stati necessari tre operazioni al Great Ormond Street Hospital di. Le bimbe sono nate con un parto cesareo ed eradalle ossa del cranio con anche vasi sanguigni condivisi. Per separarle gli esperti dell’ospedale, che hanno fatto interventi simili nel 2006 e nel 2011, hanno creato, con la realtà virtuale, l’anatomia delle bambine potendo così visualizzare la posizione dei cervelli di entrambi, la circolazione del sangue e la struttura delle ossa. Great Ormond Hospital Sono state create, grazie ai modelli, delle linee guida per eseguire i tagli. Per prima cosa i ...

