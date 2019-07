Lo strano caso di Mário Rui | da esubero a idolo di Carciato

ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Bistrattato e deriso sportivamente, forse oltremodo rispetto alla sue prestazioni in campo,Rui – per dinamiche di mercato – sembrava non dovesse nemmeno arrivare a Dimaro Folgarida. Invece sabato l’ex terzino della Roma si è presentato regolarmente in Trentino ed ha iniziato a macinare chilometri sulla fascia sinistra fin dal primo allenamento; mostrando subito impegno e abnegazione nonostante le voci che lo davano prossimo all’addio al Napoli. Ed è qui che improvvisamente sono iniziate a cambiare le cose. Sereno, sempre presente e attentissimo ad ogni indicazione di Carlo Ancelotti, che quest’anno vuole fare delle fasce un punto di forza nel modo di giocare, da queste parti è arrivato un nuovoRui. Il caloroso e preparato pubblico dello stadio diha notato subito un calciatore diverso, che non è venuto qui soltanto per stazionare in ...

