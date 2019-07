Livorno | ufficiale | colpo Fabio Mazzeo per l’attacco

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “L’ A. S.Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore(attaccante, classe 1983).nelle ultime tre stagioni ha giocato con il Foggia totalizzando 89 presenze e segnando ben 45 reti. In passato ha giocato anche con le maglie di Benevento, Perugia, Frosinone e Salernitana”. Con questa breve nota, ilannuncia l’acquisto dell’attaccante, che era rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione del Foggia, squadra in cui militava da tre anni. Ecco le sue prime parole da calciatore amaranto concesse al sito: “Sono felicissimo di questa nuova sfida. Io e tutta la mia famiglia siamo contenti di partire per questa avventura con il. Quella livornese è una piazza che mi è sempre piaciuta, calorosa e vicina alla squadra, ho visto anche ...

