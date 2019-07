LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Xie Siyi è il migliore nella semifinale dei 3m

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Xie Siyi in vetta dopo la quinta rotazione della semifinale dei 3m. Laugher insegue : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52: Il portoricano Quintero chiude con 371.45 la sua semifinale e non rientrerà nei migliori dodici 9.50: Il cinese Xie chiude la quinta rotazione con 88.80 ed è primo con 437.10 al termine della quinta rotazione 9.50: Il britannico Laugher dà spettacolo e con 91.20, va in testa con 428.85 9.45: Il coreano Woo ottiene in questa quinta rotazione 67.50 per un totale di 340.95 (quarto) 9.45: Il ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Xie Siyi in vetta dopo la terza rotazione della semifinale dei 3m. Laugher insegue : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.19: Il colombiano Morales con il triplo e mezzo indietro raggruppato ottiene 54.00. 286.15 e primo posto parziale 9.18: Inizia la quarta rotazione con il portoricano Quintero che con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato ottiene 76.00. 252.45 per lui il totale 9.17: Il cinese Xie Siyi chiude questa rotazione con il triplo e mezzo indietro raggruppato con cui ottiene 90.00!! 259.05 per lui ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Xie in vetta dopo la seconda rotazione della semifinale dei 3m. Laugher vicino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.13: Il russo Shleikher ottiene con il triplo e mezzo indietro raggruppato 55.80 ed è nono nel totale con 202.50 9.12: Il messicano Pacheco con un doppio e mezzo indietro carpiato ottiene 66.00. 198.60 il totale (decimo posto) 9.11: L’altro americano Boudia ottiene con il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti 78.20 ed è secondo con 223.10 nel totale 9.10: L’americano ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : grande equilibrio nella prima rotazione dai 3m uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.47: Doppio e mezzo indietro carpiato per l’ucraino Kolodiy che ottiene 63.00, per un totale di 132.70 8.47: E’ il momento del colombiano Morales che con un triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 75.25, per un totale di 146.65 (primo posto parziale) 8.46: Quintero inizia la seconda rotazione e ottiene con il triplo e mezzo avanti carpiato 63.55 per un totale di 122.05 8.44: ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : comincia la semifinale dei 3m uomini. Tocci e Marsaglia eliminati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.32: Tocca all’ucraino Kolodiy che ottiene con il triplo e mezzo ritornato raggruppato 69.70, seconda posizione per lui 8.31: Il colombiano Morales Mendoza con un doppio salto mortale e mezzo con due avvitamenti ottiene 71.40 e si porta avanti 8.30: 58.50 per Quintero, con un’entrata in acqua abbondante 08.28: Sarà il portoricano Quintero a iniziare questa semifinale con un doppio ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : tra poco il via alla semifinale dei 3m uomini. Tocci e Marsaglia eliminati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.20: Tra i grandi personaggi, il tedesco Hausding (1 oro, 2 argenti e 1 bronzo nella sua carriera nei Mondiali in carriera) è sempre da considerare 08.18: Ci attende comunque una semifinale dal LIVEllo molto alto. Del resto il 18° qualificato stamane il portoricano Quintero ha ottenuto 396.70 08.14: Tra gli outsider il sudcoreano, padrone di casa, Woo merita un’attenzione particolare: ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Azzurre giù dal podio nella 5 km. Marsaglia e Tocci eliminati nei tuffi - bene l'Italia nel sincronizzato! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l'ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : dai tre metri eliminati Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Alle ore 8.30 la semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.55 Tra poco i migliori 18 torneranno nuovamente sul trampolino: appuntamento Alle ore 8.30 per la semifinale del trampolino 3 metri maschile, purtroppo senza italiani ancora in gara. 6.53 Chiude 23° Lorenzo Marsaglia con 379.00, è 30° Giovanni Tocci a quota 363.20. 6.50 Questo l’elenco completo dei 18 qualificati alla semifinale: 1 1 XIE Siyi People’s Republic of China CHN 499.15 ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : dai tre metri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci mancano l’accesso alla semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.48 Il diciottesimo ed ultimo dei qualificati è il portoricano Quintero a quota 396.70. 6.45 Aritmeticamente eliminato anche Lorenzo Marsaglia. 6.42 Assieme ai primi tre è già qualificato anche Nikita Shleikher, quarto con 436.30. 6.40 Arretra in 14ma posizione Lorenzo Marsaglia, già fuori dai 18 Giovanni Tocci. 6.37 Il cinese Cao si piazza terzo (in attesa di Shleikher), ma è a ad oltre 30 ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : dai tre metri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci sono lontani dal pass per le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.49 Il cinese Xie controsorpassa il britannico Laugher in testa: 406.05 contro 399.10. 5.45 67.50 per Tocci, con un buon tuffo, non supportato però dal coefficiente. Marsaglia gli resta davanti per 3,6 punti, ma non sarà tra i due una lotta per le semifinali. 5.42 64.60 per Marsaglia, ed ora è quasi impossibile ambire alla semifinale. Servono tanti regali dagli atleti davanti ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : dai tre metri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci chiamati alla grande rimonta per le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.54 A metà gara Marsaglia è 42°, Tocci è 48°. Il migliore degli azzurri è a 30 punti dal 18°, ne mancano 38 a Tocci, senza considerare il gran numero di atleti davanti agli italiani. 4.49 Si inserisce in terza posizione il russo Nikita Shleikher, a quota 227.60. Diventano quattro gli atleti in fuga. 4.45 Ci sono ancora degli errori, si allarga il divario tra i migliori ed il resto del ...