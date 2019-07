LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Noemi Batki ottava dai 10m donne e alle World

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 14.59:chiude all’ottavo posto con 328.90 e si qualifica per leSeries. Eguagliato il miglior risultato di sempre di un’italiana nella finale mondiale della piattaforma. Un Mondiale eccezionale quello di. 14.57: MEDAGLIA D’ORO PER CHEN YUXI! La cinese completa una gara eccezionale con 439.00 punti davanti alla connazionale Lu Wei (377.80) e all’americana Delaney Schnell (364.20) 14.50: Addio medaglia per la canadese Benfeito che sbaglia il triplo e mezzo ritornato raggruppato. Solo 59.20 per la nordamericana e dunque sarà medaglia per l’americana Schnell. 14.49:E’SERIES! Ci sono 63 punti per l’azzurra che chiude con 328.90 e sarà sicuramente tra le migliori otto. 14.47: Ora...

