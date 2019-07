LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | dai tre metri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.49 Il cinese Xie controsorpassa il britannico Laugher in testa: 406.05 contro 399.10. 5.45 67.50 per, con un buon tuffo, non supportato però dal coefficiente.gli resta davanti per 3,6 punti, ma non sarà tra i due una lotta per le semifinali. 5.42 64.60 per, ed ora è quasi impossibile ambire alla semifinale. Servono tanti regali dagli atleti davanti all’azzurro. 5.39 Manca poco al quinto tuffo degli azzurri. 5.36 Sfiora quota 400 il britannico Jack Laugher dopo 5: è a 399.10. 5.34 A due terzi di gara il 18° è a quota 261.05, mentreè 31° a 230.80, infineè 38° con 224.30. 5.29 Benissimo il sudcoreano Woo Haram, che con un parziale di 89.25 sfonda quota 300 e si piazza in quinta posizione. 5.25 Ancora non benissimo l’ucraino Oleg Kolodiy, che sta deludendo le attese e ...

