LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia sesta beffata dalla Spagna

(Di mercoledì 17 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per le prossime gare di13.04: Si confermano le tre nazioni sul podio del tecnico nel Solo Libero con il cambio della protagonista assoluta che qui è la russa Svetlana Romashina che si aggiudica l’oro, argento, l’ennesimo in carriera, per la spagnola Ona Carbonell e bronzo per la giapponese Yukiko Inui, quarta l’ucraina Fiedina, quinta la canadese Simoneau,un’ottima Linda Cerruti 13.02: E’ bronzo per Yukiko Inui e per il Giappone. La nipponica totalizza 93.200 (Execution 27.800, Artistic Impression 37.6000, Difficulty 27.8000) 12.58: Ultima atleta in gara: è la giapponese Yukiko Inui, che va a caccia del secondo bronzo individuale 12.56: Resta davanti all’azzurra di un soffio la canadese Simoneau rispetto a Linda Cerruti che dunque sarà. La ...

