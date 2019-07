LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia di spessore nei preliminari

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Azzurre giù dal podio nella 5 km. Marsaglia e Tocci lontani nei tuffi - c’è l’Italia nel sincronizzato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia per la top 5 nei preliminari del libero a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere Gwangju 2019 Ben ritrovati su OA Sport per la DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 delle discipline acquatiche in corso a Gwangju (Corea de Sud); il programma del Nuoto sincronizzato è ormai nel vivo e le competizioni si concluderanno questo sabato. Nella DIRETTA di oggi potremo seguire inizialmente al preliminare della prova di squadra (a partire dalle 4:00) dove le ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rachele Bruni insegue la seconda medaglia nella 5 km. Francesi molto attive : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.39: Al passaggio della fine del penultimo giro, 3.33 km Grangeon davanti, poi Muller, Van Rouwendaal, Cunha, Bruni e Gabbrielleschi 1.35: Bene le azzurre nel lato lungo di ritorno del secondo giro. Chiuso il gap con le Francesi e gruppetto di testa compatto con tutte le migliori 1.30: Adesso è Muller a dare il cambio alla compagna Grangeon in testa, Van Rouwendaal all’inseguimento, ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rachele Bruni insegue la seconda medaglia nella 5 km : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.47: Buonanotte gli appassionati di Nuoto di fondo. E’ il giorno della 5 km femminile a Gwangju. Dopo aver assegnato le carte olimpiche, il fondo assegna il titolo della sua distanza più breve al femminile La presentazione della 5 km femminile di Gwangju – Il programma della 5 km di fondo femminile – La cronaca della 10 km di fondo femminile di Gwangju – Il medagliere ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 luglio - Paltrinieri - Sanzullo e Batki a Tokyo 2020! Vince il Setterosa! Italia quinta nel sincronizzato - si chiude con i tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La notte Italiana sarà scossa dalla 10 km di Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico. Greg sarà l’osservato speciale in una gara dove gli avversari non mancheranno di certo. Per il carpigiano riuscire a prevalere non sarà affatto facile ma lui, animato dal solito spirito della ...

