LIVE Italia-Giappone - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : 9-7 - vittoria sofferta per il Settebello : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. FINISCE QUI! L’Italia batte il Giappone per 9-7 e consolida il primato in classifica. Partita complicata per il Settebello, trascinato dai quattro gol di Pietro Figlioli e salvato anche in alcune circostanze da uno straordinario Del Lungo. 8′ Bodegas ruba palla e praticamente sancisce la vittoria del Settebello. Timeout ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Settebello - che fatica col Giappone. Nessuna medaglia dal fondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : 7-6 - Settebello avanti con fatica a fine terzo periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL terzo periodo! Il Settebello è avanti per 7-6, ma un ottimo Giappone continua a mettere pressione agli azzurri. Partita davvero complicata per la squadra di Campagna. 8′ Il Giappone accorcia ancora le distanze! 7-6. Questa volta Arai segna il rigore dopo il fallo di Figlioli su Shimizu. 7′ Traversa di Velotto, che spreca l’uno contro uno in solitaria. Che ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : 3-2 - il Settebello non brilla - ma è avanti all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ 4-3, clamoroso errore questa volta di Del Lungo che butta praticamente nella sua porta la conclusione di Okawa. Si rammarica e chiede subito scusa alla panchina il portiere azzurro. 1′ Non sbaglia Pietro Figlioli! Tripletta del capitano azzurro! 1′ RIGORE PER L’ITALIA! Aicardi trattenuto e decisione indiscutibile. 1′ Figlioli vince lo sprint del terzo ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : 3-1 - Settebello sempre in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Altra azione sprecata in superiorità numerica da parte di un Settebello che ha mancato troppe occasioni. 3′ 3-1, Il Giappone accorcia le distanze. I nipponici sfruttano bene la superiorità numerica e Koppu batte Del Lungo con un pregevole tocco sui tre metri 3′ Arriva il 3-0 dell’Italia! Bella azione degli azzurri, chiusa da una perfetta conclusione di Pietro ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : partita da non sottovalutare per il Settebello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Giappone, valida per la seconda giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Gwangju: alla Nambu University Grounds in terra sudcoreana scende in acqua il Settebello che alle 9.30 (orario del Bel Paese) affronterà i nipponici. Una sfida sulla carta semplice per gli azzurri che vogliono mantenere la vetta del Girone D: fondamentale ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia sesta beffata dalla Spagna nei preliminari del libero - a mezzogiorno la finale del libero di Linda Cerruti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.08 E’ tutto per questa lunga DIRETTA, ma ricordiamo l’appuntamento a mezzogiorno con Linda Cerruti e la finale del solo libero. A più tardi. 7.06 Italia scesa dunque al sesto posto, finale. La Russia ha dominato la prova con un incredibile 97.7667, davanti a Cina e Ucraina. Israele ultima qualificata, non ce la fa la Bielorussia. 7.02 Spagna davanti all’Italia! Trascinate ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia di spessore nei preliminari del libero - superati i 91 punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38 Ci si gioca il terzo posto ora con la formazione Ucraina che apre le proprie danze. 6.36 Nulla da fare per tutte le altre, stratosferico 97.7667 per la formazione di ARKHIPOVSKAIA Anastasiia, CHIGIREVA Vlada, GOLIADKINA Marina, KALININA Veronika, KOMAR Polina, SHISHKINA Alla, SHUROCHKINA Maria, SUBBOTINA Varvara che sfiora davvero la perfezione avvicinandosi all’incredibile ...

