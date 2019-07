LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 17 luglio Rachele Bruni da podio nella 5 km | torna

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 luglio - Paltrinieri - Sanzullo e Batki a Tokyo 2020! Vince il Setterosa! Italia quinta nel sincronizzato - si chiude con i tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La notte Italiana sarà scossa dalla 10 km di Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico. Greg sarà l’osservato speciale in una gara dove gli avversari non mancheranno di certo. Per il carpigiano riuscire a prevalere non sarà affatto facile ma lui, animato dal solito spirito della ...

13.13: Si chiude qui la quinta giornata di gare per il Nuoto sincronizzato con un quino e un sesto posto di valore per le azzurre e con la solita doppietta russa di ori. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani notte per il libero delle squadre 13.11: Russia oro, Cina argento, Ucraina bronzo: questo il podio del team tecnico. Italia quinta. Russia e Cina sono qualificate per Tokyo ...

13.00: La riprova si avrà subito perchè in vasca ci sono le spagnole, seste dopo le qualificazioni 12.58: L'Italia si inserisce in quarta posizione con il punteggio di 91.0411 (Execution 27.600, Impression 27.500, Elements 35.9411). Un miglioramento sensibile per la squadera italiana che sfonda il muro dei 91 e dovrebbe riuscire a difendere il quinto posto finale delle ...

12.48: Tocca alla Russia che si appresta a vincere l'ennesimo titolo iridato 12.46: Le giapponesi sono dietro e scendono dal podio! La squadra nipponica totalizza un punteggio di 927207 (Execution 27.900, Impression 28.000, Elements 36.8207). Non basta il miglioramento di due decimi per ribaltare la situazione. Fa festa l'Ucraina 12.41: In vasca subito il Giappone per capire come ...

Termina qui la nostra DIRETTA: grazie per averci seguito, appuntamento per i prossimi giorni con il Mondiale di pallanuoto. Finisce qui questa seconda partita dei Mondiali di pallanuoto femminile per la Nazionale italiana: il Setterosa si impone per 9-7 sul Giappone, una partita tutt'altro che semplice, contro un avversario non irresistibile. alti e bassi per le azzurre che comunque ...

Termina qui la nostra DIRETTA: grazie per averci seguito, appuntamento per i prossimi giorni con il Mondiale di pallanuoto. Finisce qui questa seconda partita dei Mondiali di pallanuoto femminile per la Nazionale italiana: il Setterosa si impone per 9-7 sul Giappone, una partita tutt'altro che semplice, contro un avversario non irresistibile. alti e bassi per le azzurre che comunque ...

6′ Italia che spreca una buona opportunità, troppo altruista Emmolo che passa ad Aiello. 6′ Non sbaglia Arima: terzo rigore realizzato, 8-6 Italia. 5′ Due volte al tiro l'Italia: prima sbatte sul palo Garibotti, poi sul portiere. Riparte la controfuga: rigore ancora per il Giappone. 5′ Palmieri guadagna espulsione al centro, decide di chiamare timeout Fabio ...

2′ Rigore da una parte, rigore dall'altra: Aiello lo conquista, Roberta Bianconi lo realizza al meglio. 7-5 Italia. 1′ Altro rigore per il Giappone, il terzo nell'incontro. Inaba non sbaglia: 6-5. 1′ Giappone che conquista la prima palla del terzo quarto. Si chiude qui la seconda frazione, siamo all'intervallo lungo: Italia in vantaggio 6-4, tanti alti e ...

6′ Superiorità per il Giappone, Arima la mette dentro dalla distanza: 5-3. 5′ Non sbaglia Roberta Bianconi! 5-2, Italia che prova la fuga. 5′ Gran superiorità giocata dall'Italia: Emmolo cerca Tabani al centro, c'è il rigore. 4′ Trattenuta subacquea di Valeria Palmieri, non convalidata la rete al centroboa azzurro. 3′ Questa volta non sbaglia Tabani ...

La presentazione della sfida – Programma del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Giappone, valida per la seconda giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile in quel di Gwangju: alla Nambu University Grounds in terra sudcoreana scende in acqua il Setterosa che, alle 10.50 ore italiane, se la vedrà con le nipponiche in un ...