LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Azzurre giù dal podio nella 5 km. Marsaglia e Tocci fuori nei tuffi - bene l’Italia nel sincronizzato! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia di spessore nei preliminari del libero - superati i 91 punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38 Ci si gioca il terzo posto ora con la formazione Ucraina che apre le proprie danze. 6.36 Nulla da fare per tutte le altre, stratosferico 97.7667 per la formazione di ARKHIPOVSKAIA Anastasiia, CHIGIREVA Vlada, GOLIADKINA Marina, KALININA Veronika, KOMAR Polina, SHISHKINA Alla, SHUROCHKINA Maria, SUBBOTINA Varvara che sfiora davvero la perfezione avvicinandosi all’incredibile ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Azzurre giù dal podio nella 5 km. Marsaglia e Tocci lontani nei tuffi - c’è l’Italia nel sincronizzato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Azzurre giù dal podio nella 5 km. Marsaglia e Tocci per la rimonta nei tuffi - c’è l’Italia nel sincronizzato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Azzurre giù dal podio nella 5 km. Marsaglia e Tocci indietro nei tuffi - c’è l’Italia nel sincronizzato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Italia giù dal podio nella 5 km donne. Tocci inizia meglio di Marsaglia nel trampolino 3 metri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Italia giù dal podio nella 5 km donne. Tocci e Marsaglia cercano la semifinale dai 3 metri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia per la top 5 nei preliminari del libero a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere Gwangju 2019 Ben ritrovati su OA Sport per la DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 delle discipline acquatiche in corso a Gwangju (Corea de Sud); il programma del Nuoto sincronizzato è ormai nel vivo e le competizioni si concluderanno questo sabato. Nella DIRETTA di oggi potremo seguire inizialmente al preliminare della prova di squadra (a partire dalle 4:00) dove le ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Italia giù dal podio nella 5 km donne. Torna il Settebello : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Rachele Bruni da podio nella 5 km - attaccano le francesi! Torna il Settebello : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rachele Bruni insegue la seconda medaglia nella 5 km. Francesi molto attive : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.39: Al passaggio della fine del penultimo giro, 3.33 km Grangeon davanti, poi Muller, Van Rouwendaal, Cunha, Bruni e Gabbrielleschi 1.35: Bene le azzurre nel lato lungo di ritorno del secondo giro. Chiuso il gap con le Francesi e gruppetto di testa compatto con tutte le migliori 1.30: Adesso è Muller a dare il cambio alla compagna Grangeon in testa, Van Rouwendaal all’inseguimento, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Rachele Bruni da podio nella 5 km - gara subito dura! Torna il Settebello : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rachele Bruni insegue la seconda medaglia nella 5 km : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.47: Buonanotte gli appassionati di Nuoto di fondo. E’ il giorno della 5 km femminile a Gwangju. Dopo aver assegnato le carte olimpiche, il fondo assegna il titolo della sua distanza più breve al femminile La presentazione della 5 km femminile di Gwangju – Il programma della 5 km di fondo femminile – La cronaca della 10 km di fondo femminile di Gwangju – Il medagliere ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Rachele Bruni da podio nella 5 km - torna il Settebello : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...