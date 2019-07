LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | Stati Uniti in fuga dopo la seconda

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.35: UN TRENO ACERENZA!!!! Pazzesco il lucano e l’Italia vuole andare in vetta!!! 01.32: Italia in grande rimonta Acerenza che sta portando l’Italia nelle prime posizioni!!! Comanda la Cina davanti agli. Acerenza in terza posizione!!! 01.28: Italia in nona posizione con 36″2 di ritardo dalla vetta degli States. Acerenza dovrà prodursi in una grande rimonta 01.26: States con Wilimovsky che si appresta a dare il cambio inper gli01.22: Al passaggio dei 2 km, glisono incon 14.4 di vantaggio sulla Cina e 14.8 sull’Israele. 12esima posto per l’Italia con Gabbrielleschi a 32″1 in un gruppo compatto comandato dal Canada 01.18:, Israele, Cina, Ecuador, Germania, Brasile, Ungheria, Spagna, Australia, Francia, Canada, Giappone e Italia, la ...

OA_Sport : LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2019 in DIRETTA: l’Italia può puntare anche alla vittoria in staffetta con Gregorio P… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 18 luglio Italia tra le favorite nel fondo. Setterosa per il primato nel giron… - zazoomnews : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: Italia sesta beffata dalla Spagna Linda Cerruti sesta nel libero… -