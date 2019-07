LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | l’Italia può puntare anche alla vittoria

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e gli azzurri in gara neldi(18 luglio) – La presentazione della staffetta mista Buongiorno e bentrovatidella staffetta mixed deldi fondi aiin Corea del Sud. La Nazionale italiana ha voglia di arricchire il proprio medagliere, fino ad ora piuttosto scarno. Il solo bronzo vinto da Rachele Bruni, nella 10 km (pass olimpico conquistato), è un troppo poco per una compagine come quella del Bel Paese arrivata in Asia con ben altre ambizioni. Certo, sono arrivate le qualificazioni a Cinque Cerchi di Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo, rispettivamente 6° e 9° nella 10 km maschile, ma è chiaro che il bilancio lo si fa prettamente sul numero di metalli incamerati. Ecco che un’occasione da sfruttare potrebbe essere la staffetta mixed: 5 km divisi in 4 (due uomini e ...

