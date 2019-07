LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia-Germania per l’oro!!! Paltrinieri

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.50 Un duello rusticano trae Muffels, con il tedesco che gioca sporco. Ci sono anche gli States alle loro spalle 01.43:ha già agganciato Muffels ed ora sarà duello per l’oro!!! 01.40:davanti a tutti e cambio tra Acerenza e. Ora l’azzurro cercherà di andar via di passo!! Tedeschi, azzurri, Cina e Stati Uniti al cambio per l’ultima frazione 01.35: UN TRENO ACERENZA!!!! Pazzesco il lucano e l’vuole andare in vetta!!! 01.32:in grande rimonta Acerenza che sta portando l’nelle prime posizioni!!! Comanda la Cina davanti agli Stati Uniti. Acerenza in terza posizione!!! 01.28:in nona posizione con 36″2 di ritardo dalla vetta degli States. Acerenza dovrà prodursi in una grande rimonta 01.26: States con Wilimovsky che si ...

