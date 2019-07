LIVE Italia-Giappone | Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA | 9-7 | vittoria sofferta per il

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. FINISCE QUI! L’batte ilper 9-7 e consolida il primato in classifica. Partita complicata per il Settebello, trascinato dai quattro gol di Pietro Figlioli e salvato anche in alcune circostanze da uno straordinario Del Lungo. 8′ Bodegas ruba palla e praticamente sancisce ladel Settebello. Timeout chiamato comunque da Campagna. Mancano 18 secondi. 8′ L’non attacca e praticamente fa passare i secondi. Ilha un’ultima azione per provare a rientrare in partita. 7′ DEL LUNGO! Ancora un miracolo del numero uno azzurro! Questa volta sul tocco ravvicinato di Takata. 6′ Traversa di Arai con ilche non sfrutta la superiorità numerica. 5′ FIGLIOLIIIIIII! IL CAPITANO CALA IL POKER! 9-7! ...

