L’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato arrestato negli Stati Uniti

Banca Etruria - rinviati a giudizio per falso in prospetto L’ex presidente Fornasari e l’ex direttore generale Bronchi : Sono stati rinviati a giudizio per falso in prospetto l’ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l’ex direttore generale della Banca aretina Luca Bronchi e il responsabile del risk management David Canestri. Lo ha deciso il gup del tribunale di Arezzo Ilaria Cornetti. Il processo sarà celebrato il 10 dicembre davanti al giudice Giovanni Fruganti. Quello sul falso in prospetto è uno dei filoni dell’inchiesta sul crac della Banca ...

Cessione Sampdoria - L’ex presidente Enrico Mantovani : “Manca poco al The End” : Sembra essere sempre più vicino il cambio di proprietà in casa Sampdoria. Il gruppo di Gianluca Vialli appare sempre più vicino all’acquisto della società blucerchiata. A sbilanciarsi nelle ultime ore anche l’ex presidente della Sampdoria Enrico Mantovani: “In teoria dovrebbe mancare poco al THE END”. I tifosi doriani si sono scatenati alla notizia che Gianluca Vialli ha iniziato a seguire su Instagram la Sampdoria. ...

Lecce - aggiornamenti sulle condizioni delL’ex presidente Semeraro : le parole del figlio : Parla Rico Semeraro, figlio di Giovanni, ex presidente del Lecce, ricoverato per uno scompenso cardiaco da domenica sera al Vito Fazzi: “La situazione è stabile, il suo quadro clinico viene monitorato costantemente, ma papà è tranquillo e cosciente”. “Nella problematicità del quadro clinico, che lo vede ancora in prognosi riservata – continua Rico Semeraro – devo attestare l’affetto e la vicinanza di ...

Le notizie del giorno – Guai Torino e Spal - la festa ‘hot’ Usa femminile - grave L’ex presidente del Lecce : Torino, PETRACHI PORTA VIA L’ARCHIVIO – Dieci anni di lavoro. Dieci anni di giocatori seguiti in giro per il mondo, stilando schede approfondite su ognuno di loro, un archivio di dati che si protraeva dal 2009, anno in cui Gianluca Petrachi sposò il progetto del Torino di Urbano Cairo. Oggi, tutto questo è andato perso, o almeno lo è per i granata. Già, perché a portar via questa indispensabile banca dati sarebbe stato lo ...

Barcellona - assolto L’ex presidente Rosell : era accusato di riciclaggio di denaro : Il tribunale nazionale spagnolo ha assolto anche in appello l’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell, accusato di riciclaggio di denaro sporco. Rosell era stato assolto in primo grado lo scorso aprile. L’ex presidente del Barça ha trascorso 21 mesi in carcere. Insieme alla moglie erano stati accusati di aver nascosto denaro illegalmente ottenuto da Ricardo Teixeira, l’ex presidente della Confederazione calcistica ...

Chi è Frans Timmermans L’ex candidato presidente commissione ue : Chi è Frans Timmermans l’ex candidato presidente commissione ue les jeux sont faits. I giochi sono fatti, e Francia e Germania si spartiscono equamente i vertici europei. Da un lato, Cristina Lagarde (francese, direttrice del Fondo Monetario Internazionale) prenderà il posto del nostro Mario Draghi. Dall’altro, alla presidenza della commissione Europea – l’organo “esecutivo” dell’UE – avremo la ...

Palermo - rinviato al 10 luglio il processo alL’ex presidente Zamparini : E’ stato rinviato al 10 luglio il processo con rito immediato all’ex proprietario e presidente del Palermo Maurizio Zamparini. Zamparini è accusato di falso in bilancio e false comunicazioni sociali nell’ambito della gestione del club. La decisione del rinvio è stata presa per motivi tecnici legati alla composizione del collegio. Zamparini si trova agli arresti domiciliari dal 25 gennaio ad Aiello del Friuli. Palermo, la ...

Una donna ha accusato L’ex presidente del Gambia di averla stuprata quando aveva 18 anni : È la prima donna ad accusare pubblicamente Jammeh di una violenza sessuale, ma non l'unica ad aver subito violenze e soprusi nei suoi 22 anni di governo

L’ex presidente della Figc Giancarlo Abete a tutto campo : Totti - Buffon - Di Biagio e Platini : “Un ruolo per Totti in federazione? Gravina ha sempre detto che tutti i grandi calciatori sono un patrimonio per la Nazionale e la federazione, poi molto dipende dalle decisioni dei diretti interessati”. Sono le dichiarazioni ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento dell’ex presidente della Figc Giancarlo Abete. “Totti e’ stato strepitoso come calciatore, poi pero’ bisogna ...

Cinema America ancora nel mirino - aggredita L’ex fidanzata del presidente : “Digli di stare calmo” : «Dì al tuo ragazzo di stare calmo». Poi la testa schiacciata contro il finestrino di un’auto. Una minaccia in piena regola che segue le botte sabato scorso ai quattro ragazzi rei di indossare la maglietta amaranto del Cinema America. Nuova aggressione nella notte contro i ragazzi delle arene Cinematografiche capitoline e ancora una volta a piazza S...

Francia - L’ex presidente Nicolas Sarkozy a processo : accusa di corruzione di un alto magistrato : L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy verrà processato per corruzione. Dopo la bocciatura degli ultimi ricorsi da parte della giustizia, Sarkozy finirà davanti a un giudice con l’accusa di aver corrotto un alto magistrato della corte di Cassazione, Gilbert Azibert, nel caso delle intercettazioni telefoniche. È la prima volta nell’intera storia della Quinta Repubblica francese che un ex presidente viene processato con l’accusa di ...

