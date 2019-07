Leucemia | il video di Nicolò e la lettera di Mirko che lottano come Mihajlovic

vanityfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Sono arrivati da ogni dove messaggi per Sinisa, allenatore del Bologna ed ex calciatore che ha annunciato di avere la. In tanti lo sostengono nel percorso di cura, lui stesso li ha ringraziati con unaaperta in cui ha ricordato in particolare i tifosi che non lo conoscono personalmente. Fra questi ci sono due ragazzi le cui storie e i cui messaggi stanno facendo il giro del web.ha 10 anni e anche lui ha la. È in ospedale a Monza «Sono», scrive nellariportata da Gianluca di Marzio, «un bimbo di 10 anni con una grande qualità: il coraggio. Fino ad ottobre 2018 ero un bambino normalissimo, che giocava, andava scuola e tifava Parma. Poi il 21 ottobre fui ricoverato in ospedale, avevo la. Io non sapevo cosa fosse, ma con il tempo ho imparato a conoscere questa maledetta malattia. Potevo scegliere due modi per affrontarla: ...

