Lega-Russia | il Pd | “Da Conte disponibilità a venire in aula al Senato il 24 luglio”

Lega-Russia - parla il terzo italiano al Metropol : <br>"Incontro prettamente professionale" : ...

**Lega : Russiagate al Copasir - opposizioni pronte a interpellare direttore Aise** : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “E’ evidente che ci saranno domande sul caso Russia. L’audizione è ad ampio spettro”. Un autorevole componente del Copasir (di opposizione), che preferisce restare sotto anonimato, spiega che domani l’audizione del direttore Aise, generale Luciano Carta, fissata alle 10 e 30 a San Macuto “sicuramente” andrà a toccare anche la vicenda. “Avremo lì il ...

Fondi Lega – Russia - scontro in Aula Pd-FdI e Andrea Romano interviene in lingua russa : Prima la protesta dei deputati dem, con tanto di cartelli con foto di Salvini e Savoini assieme. Poi un duro scontro verbale sempre tra esponenti del Pd e alcuni deputati di FdI. Quindi un inedito intervento di Andrea Romano in lingua russa. Esplode la bagarre, nell’Aula di Montecitorio, sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega di Matteo Salvini. Dopo la richiesta reiterata di Emanuele Fiano (Pd) al vicepremier di riferire in ...

Fondi Lega-Russia - protesta Pd alla Camera. Fiano : “Salvini ha mentito e continua a scappare” : Il Pd alza i toni nei confronti di Matteo Salvini. Oggi, in apertura di seduta alla Camera, è tornato a chiedere che il ministro e vice premier riferisca in Parlamento sul cosidetto Russiagate. “Il ministro Salvini – ha dichiarato il deputato Emanuele Fiano – ha mentito agli italiani e continua a scappare dal Parlamento e non basteranno di certo i tre minuti di una risposta al question time per spiegare decenni di rapporti mai ...

Il russiagate non scalfisce i consensi della Lega : nei sondaggi resta al 37-38% : C’è un solido motivo dietro la sicurezza con la quale Matteo Salvini tiene testa alle accuse di alleati e opposizione sul russiagate. Dietro la leggerezza con cui il vicepremier...

Lega - audio rubato a Savoini in Russia : cosa non torna. Trappola maldestra anti-Salvini dei magistrati? : L'affaire Metropol, a causa del quale la Lega è indagata dalla Procura di Milano per "finanziamenti illeciti" che si suppone potessero essere arrivati dalla Russia, sembra essere stata progettata ad hoc. A rafforzare l'ipotesi sostenuta anche da Matteo Salvini (da sempre convinto di essere "estraneo

Fondi Lega - Salvini : “Savoini? Lo conosco da 25 anni - corretto fino a prova contraria. Con Russia solo Legame culturale” : Mentre si moltiplicano le immagini di Gianluca Savoini in compagnia di Matteo Salvini, almeno 9 volte insieme in Russia negli ultimi 4 anni, ora il segretario della Lega difende il suo ex-portavoce, indagato per corruzione internazionale, che pochi giorni fa sembrava volere scaricare: “conosco Gianluca Savoini da 25 anni, dai tempi dell’università Statale di Milano. L’ho sempre ritenuto persona corretta e, fino a prova ...

Russiagate - il Giornale ipotizza una regia occulta per colpire Salvini e la Lega : La vicenda della presunta trattativa tra Gianluca Savoini, dirigente dell'associazione Lombardia-Russia, e fantomatici emissari russi è stata analizzata con cura da Gian Micalessin, storico inviato di guerra e firma di punta de Il Giornale, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Secondo la penna di Via Negri, troppe sarebbero le stranezze su come sia venuta alla ribalta la oramai nota intercettazione audio di una trattativa volta, in ...

Fondi Lega-Russia - Legale Savoini : “Parlerà a indagini chiuse” : Fondi Lega-Russia, legale Savoini: “Parlerà a indagini chiuse” L’avvocato Lara Pellegrini ha fatto sapere che "quando sarà depositato il fascicolo del pubblico ministero e avremo modo di studiare le carte renderemo interrogatorio”. Intanto il procuratore di Milano Greco ha detto che non ascolterà ...

Lega-Russia - il procuratore di Milano Greco : “Indagini lunghe e laboriose. Sentire Salvini? Assolutamente no” : “Assolutamente no”. Così ha risposto ai cronisti il procuratore di Milano Francesco Greco alla domanda se ci sia la necessità di Sentire il segretario della Lega Matteo Salvini sui presunti fondi russi nell’ambito dell’inchiesta per corruzione internazionale in cui è indagato il suo ex portavoce Gianluca Savoini, il leghista presidente dell’associazione Lombardia Russia. Le “indagini sono complesse, lunghe, ...

Fondi Lega – Russia - Di Maio : “Salvini non svii l’attenzione. Sono certo che andrà a riferire in Aula” : “Secondo me deve andare a riferire in Parlamento sulla questione Russia. Sono sicuro che ci andrà e così ci darà anche modo come maggioranza di difenderlo”. Così Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub di Poste Italiane a Bologna riferendosi a Matteo Salvini. “Soprattutto se si ritiene di essere strumentalizzati, ben venga un chiarimento in Parlamento perché parlare davanti al Parlamento è l’occasione per ...

Manovra e Russia - Conte sfida Salvini| La tattica del leader della Lega : «Ora bisogna fare» : La goccia che ha fatto traboccare il vaso: i dettagli della flat tax. Il paradosso di Salvini che da un lato invoca la fretta di agire dall’altro non nomina i deLegati ai tavoli istituzionali che a Palazzo Chigi dovrebbero mettere nero su bianco la Manovra di Bilancio.

Lega-Russia - i direttori dei servizi segreti al Copasir : gli affari e le missioni di Savoini e del consigliere di Salvini : Il tema doveva essere la Libia. Ma nell’agenda del Copasir, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, è prevista l’apertura del dossier Savoini – indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale – con le domande sull’ormai famoso incontro al Metropol di Mosca. A rispondere alle domande ci sarà il neo direttore dell’Aise (l’Agenzia per la sicurezza esterna) Luciano Carta, già ...

Russiagate - M5s prepara la Commissione d'inchiesta. La Lega valuta se firmare : Il Movimento 5 stelle ha preparato la proposta di legge per istituire la Commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti. E, secondo quanto previsto dal contratto, il testo sarà sottoposto dal capogruppo M5s alla Camera alla firma del capogruppo della Lega. Un gesto che arriva nel bel mezzo delle tensioni per il caso dei presunti finanziamenti di Mosca ai leghisti e dopo che il Pd aveva provocato proprio i grillini su questo ...