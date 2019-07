Lega |  Meranda indagato per corruzione internazionale

agi

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Gianluca Meranda, l'ex avvocato che avrebbe partecipato al meeting dell'Hotel Metropol il 18 ottobre scorso è indagato per. Per questo reato gli è stato recapitato oggi a Roma un avviso di garanzia emesso dalla Procura di Milano. Si tratta dello stesso reato di cui è accusato Gianluca Savoini, presentatosi agli emissari russi come uomo dellaper ottenere, nelle ipotesi dei pm di Milano, fondi al partito attraverso una compravendita di carburante a prezzo scontato. La Guardia di finanza di Milano sta effettuando perquisizioni in questo momento a Roma, in casa di Meranda.

