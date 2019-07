Lega e fondi russi | Salvini | parlare in Parlamento? Non riferisco su fantasia

Matteo Salvini - l'atto di guerra di Giuseppe Conte sui fondi russi alla Lega : il premier dice sì al Pd : Regolamento di conti in aula tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Dopo l'altissima tensione sul voto contrario della Lega a Ursula Von der Leyen presidente della Commissione Ue, il premier ha accettato di intervenire al Senato per riferire sul caso dei presunti fondi russi al Carroccio: Conte sarà a

Fondi russi a Lega - Zingaretti : “Conte in Aula? Positivo - ma Salvini non risponde”. Delrio : “Inaccettabile” : “Ringraziamo il presidente Roberto Fico che stamattina ha reiterato la richiesta affinché il ministro Salvini venga alla Camera a riferire”. A rivendicarlo il segretario Pd, Nicola Zingaretti, dopo aver incontrato il presidente della Camera, in merito al caso dei possibili Fondi russi alla Lega. “Riferirà Conte in Senato? Positivo, va incontro a logica istituzionale”, aggiunge Zingaretti. Mentre il capogruppo dem a ...

Fondi alla Lega - a rimetterci è la nostra credibilità internazionale : di Riccardo Mastrorillo Ammettiamo per un attimo che le affermazioni di Matteo Salvini, che ha dichiarato di non sapere chi fosse Gianluca Savoini né tantomeno chi lo avesse invitato in Russia, negando in modo categorico che fosse al suo seguito, siano veritiere. Ammettiamo che questo Savoini sia un mitomane e che il colloquio, nel quale chiedeva Fondi per la Lega, fosse frutto di una sua iniziativa personale, o addirittura parte di un complotto ...

L'incontro tra Zingaretti e Casellati sui presunti fondi russi alla Lega : "Ringraziamo la presidente Casellati per questo incontro, questa opportunità che per noi è stata un segnale di disponibilità importante. La ringraziamo per la scelta di convocare per domattina la riunione dei capigruppo con all'ordine del giorno la richiesta di informativa rispetto alle vicende di cronaca di questi giorni che riguardano quello che sapete". il riferimento di Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico è alla ...

Fondi russi alla Lega - Salvini non risponde alla richiesta di informativa. Il Pd occupa commissioni : seduta sospesa : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini nicchia, svicola, non risponde. Insomma, non vuole andare in Parlamento a riferire sul caso dei presunti Fondi russi per la campagna delle Europee. Nonostante le sollecitazioni del premier Conte e del vicepremier Luigi Di Maio, il capo del Viminale tace di fronte alla richiesta formale di un’informativa presentata dal Partito Democratico. Che quindi, dopo la protesta in Aula, stoppa i lavori ...

Fondi russi a Lega - il terzo italiano all’hotel Metropol è Francesco Vannucci - collaboratore di Meranda : Potrebbe essere il livornese Francesco Vannucci il terzo uomo presente insieme a Gianluca Savoini e Gianluca Meranda all'incontro all'hotel Metropol di Mosca. La procura per ora non conferma e non smentisce. Il collaboratore di Meranda sarebbe venuto allo scoperto con un messaggio Whatsapp inviato ai giornalisti.Continua a leggere

Lega e fondi russi - Francesco Vannucci si fa avanti : «Ero io il terzo italiano al Metropol - tutto regolare» : «Ho partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018 in qualità di consulente esperto bancario che da anni collabora con l’avvocato Gianluca Meranda»

Fondi Lega - Delrio : “Salvini umilia il Parlamento. Occupiamo commissioni finché non sarà restituita dignità” : La seduta congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, che stava trattando il decreto sicurezza, è stata sospesa dopo che i deputati del Pd hanno ‘occupato’ il banco di presidenza, per protestare contro la mancata risposta del ministro degli interni, Matteo Salvini, alla richiesta di riferire in Parlamento sul caso dei presunti Fondi russi. Nel corso della seduta della commissione, il deputato Pd Graziano Delrio ha ...

Fondi Lega - un collaboratore di Meranda : “Sono io il terzo italiano del Metropol”. La secca smentita di fonti inquirenti : “Ho partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018 in qualità di consulente esperto bancario che da anni collabora con l’avvocato Gianluca Meranda“. Si fa avanti il terzo italiano, finora identificato come “nonno Francesco”, presente all’incontro con i faccendieri russi nei quali – come svelato dagli audio pubblicati da Buzzfeed – si discusse di un presunto affare per far ...

Fondi russi alla Lega - Mosca : ‘Da Cremlino mai soldi a partiti o a politici italiani. Possibile una collaborazione alle indagini’ : Mosca non ha mai dato nessun sostegno finanziario a partiti o politici italiani. E’ stato Dmitri Peskov, portavoce di Vladimir Putin, a comunicare all’Ansa la posizione del Cremlino sulla vicenda del presunto finanziamento da 65 milioni di dollari alla Lega di Matteo Salvini. “Come abbiamo già detto – ha affermato Peskov – nessuno di noi dalla russia ha mai dato sostegno finanziario ad alcun politico o partito politico in ...