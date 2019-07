L’economia rallenta ma le Borse corrono grazie alle banche centrali Quanto durerà?

ilsole24ore

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il 2019 si sta confermando un’annata molto positiva per i mercati finanziari. Materie prime, mercati emergenti, bond, azioni... Quasi tutte le classi di investimento stanno mettendo a...

fisco24_info : L’economia rallenta ma le Borse corrono grazie alle banche centrali. Ma quanto durerà?: Il 2019 si sta confermando… - Stefano_Caldari : Un’inflazione molto bassa per lungo tempo non è un buon segnale, ma l’euro ci ha comunque protetti in tutti questi… - infoiteconomia : Rallenta l'economia cinese, esulta Trump -