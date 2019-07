Le prime pagine di oggi : Conte contro Salvini su manovra e rapporti con la Russia, Ferrovie dello Stato sceglie Atlantia come partner per Alitalia, e il sequestro di armi nel Nord Italia

La rassegna stampa di martedì 16 luglio – Le prime pagine di calcio : “al servizio di sua maestà” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime con importanti novità nelle ultime ore. La rosea mette in primo la Juventus, ‘al servizio di sua maestà’ è il titolo con riferimento a Cristiano Ronaldo, il portoghese si candida ad essere ancora ...

Le prime pagine di oggi : Di Maio chiede a Salvini di riferire in Parlamento sui rapporti con la Russia, la vittoria di Djokovic a Wimbledon, e gli incidenti stradali nel weekend

La rassegna stampa di lunedì 15 luglio – Le prime pagine di calcio : “Juventus stellare - sbarca de Ligt” : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi campeggiano il calciomercato e la nuova Inter di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport apre con il colpo della Juventus: de Ligt. L’olandese è atteso a ore in Italia. Sul Corriere dello Sport spazio per le questioni James Rodriguez e Icardi. Intanto l’Inter inizia bene battendo il Lugano 2-1. Tuttosport parla di “muro Juve”. Buona la prima di Conte, il Torino ...

La rassegna stampa di domenica 14 luglio – Le prime pagine di calcio : “Icardi - no - tu no” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Nel dettaglio sono due gli argomenti in primo piano, la malattia dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna in conferenza stampa ha annunciato in lacrime di avere la leucemia, inizia un percorso difficile con ...

Le prime pagine di oggi : Le novità sul caso Lega-Russia, la malattia di Sinisa Mihajlovic e l'allontanamento di Icardi dal ritiro dell'Inter

Le prime pagine di oggi : I rapporti fra Lega e Russia, il governo non trova un accordo sull'autonomia regionale, e la ricerca della tomba di Emanuela Orlandi

La rassegna stampa di venerdì 12 luglio – Le prime pagine di calcio : “Juve-de Ligt - ci siamo” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono ore caldissime per il calcio italiano soprattutto per quanto riguarda i calciomercato, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono due le trattative in dirittura d’arrivo, la prima riguarda l’accordo tra l’Inter ed il Cagliari per il ...

La rassegna stampa di giovedì 11 luglio – Le prime pagine di calcio : nuovo San Siro e calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi campeggiano il calciomercato e la questione San Siro, oltre alla prima giornata dell’era Sarri alla juventus. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo è “Juve, viene il bello”. Spazio anche alle trattative Lukaku e James e alla questione stadio di Inter e Milan. Sul Corriere dello Sport le parole di De Laurentiis e Skriniar e il mercato della Roma. Tuttosport apre con ...

Le prime pagine di oggi : L’inchiesta di Buzzfeed sui fondi russi alla Lega, il brutto tempo sulla costa adriatica, e la morte di Valentina Cortese

Le prime pagine di oggi : Le accuse di sessismo di Spadafora a Salvini, la trattativa per il salvataggio di Alitalia, e le sanzioni del decreto "sicurezza bis"

La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio - le prime pagine di calcio : “Rodrigo - blitz Napoli” [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi concentrano le loro attenzioni, come sempre in questo periodo, sul calciomercato. Il Corriere dello Sport si apre con: “Rodrigo, blitz Napoli”. “La richiesta è di 70 milioni, spagnoli pronti ad abbassarla, la trattativa può entrare nel vivo”. Il riquadro centrale in primo piano della Gazzetta dello Sport è invece ...

Le prime pagine di oggi : Le notizie sui migranti, le divisioni nel governo su manovra e autonomia regionale, e le navi da crociera a Venezia

La rassegna stampa di martedì 9 luglio – Le prime pagine di calcio : “Icardi - ci prova Agnelli” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea mette in evidenza il calciomercato di Juventus e Inter, i bianconeri sempre più vicini a de Ligt ma manca ancora l’accordo definitivo con l’Ajax, i nerazzurri a Barella per una valutazioni di 45 milioni di ...