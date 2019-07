Le colonne sonore dei film Disney diventano playlist su Spotify

wired

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Se anche voi sapete a memoria le canzoni de La Sirenetta o di Frozen la notizia dell’alleanza franon farà che aumentare il vostro entusiasmo. La piattaforma di streaming musicale e il colosso del cinema hanno in queste ore annunciato un accordo che prevede la realizzazione di un “hub musicale dedicato”, in cui confluiranno tutte le canzoni e ledeidel gruppo cinematografico. Quindi non solo i classici d’animazione ma anche i titoli che appartengono a marchi celebri come Pixar, Marvel e Star Wars. Dall’ascoltatissima Let It Go di Frozen appunto ai classici come Be Our Guest da La bella e la bestia o You’ve Got a Friend in Me da Toy Story, ma anche brani più recenti come You’re Welcome di Oceania, sono moltissime le canzone che confluiscono in questa nuova selezione. Si parla per ora delle versioni originali in inglese, ...

