Lazio | Acerbi | “Speriamo di arrivare in Champions League”

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Per adesso io vedo molta serenità, il gruppo è ottimo: siamo a inizio ritiro, con le gare ufficiali poi vorrò vedere tutto questo. Per come abbiamo iniziato, speriamo però sia un’annata con grandi soddisfazioni“. Queste le parole del difensore dellaFrancescoal termine della seconda amichevole stagionale vinta dai biancocelesti per 12-0 contro la Top 11 del Cadore. “League? Giocarla deve essere uno stimolo. Speriamo di arrivarci. Dipende dalla nostra ambizione e dalla capacità di soffrire insieme. Abbiamo visto l’anno scorso che alla fine siamo arrivati ottavi, ma per fortuna abbiamo vinto la Coppa Italia. Dipende da ciascuno di noi, dalla voglia che riverseremo dentro al campo. Ognuno deve puntare agli obiettivi e dare una mano. Le qualità per fare un grandissimo campionato ci sono“.L'articolo: ...

