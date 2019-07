Lavori notturni sul Gra in galleria Cassia

romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma – Per consentire l’avanzamento deidi ammodernamento degli impianti tecnologici della, sul Grande Raccordo anulare di Roma, la carreggiata interna sara’ temporaneamente chiusa in orario notturno dalle 21 alle 6 tra gli svincoli Trionfale (km 9,900) e(km 12,900) a partire da questa sera, mercoledi’ 17 luglio. Il traffico sara’ deviato sulla viabilita’ secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo Trionfale (numero 4). I veicoli possono proseguire su via Trionfale in direzione fuori Roma fino alla localita’ La Giustiniana dove, attraversando via Vittorio Piccinini, si possono immettere su viain direzione Roma Centro e rientrare sul Gra allo svincolo. Il completamento di questa fase degli interventi e’ previsto entro il 9 agosto. L'articolosul Gra in...

