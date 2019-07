LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI | CONCERTO TORINO 49 brani in scaletta all' Olimpico

LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci - concerto Bologna 2019/ Video - 'Amiamo questa città' : Laura Pausini e Biagio Antonacci concerto a Bologna allo stadio Dall'Ara continuando il loro tour negli stadi. Scaletta canzoni e tutti i dettagli

Concerto di LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci a Bologna il 12 luglio : info orari - ingressi e scaletta : Manca poco al Concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bologna. Il duo di artisti ma anche di amici è pronto a tornare sul palco per la data che terranno nella terra di lei e in quella d’adozione di lui, dal momento che è da anni a trovarsi al capoluogo emiliano. Il Concerto avrà inizio a cominciare dalle ore 21, ma l’ingresso allo Stadio è consentito già a cominciare dalle ore 16,30 al termine del soundcheck al quale hanno ...

LAURA PAUSINI ed Elisa/ Lite per il Re Leone : 'Seconda scelta? Non me ne vergogno' : Laura Pausini ed Elisa, Lite e polemiche social per il Re Leone, ecco la risposta della Toffoli: 'Seconda scelta? Non me ne vergogno'

LAURA PAUSINI : “Io l’ho rifiutato”. Scoppia la polemica - Elisa le risponde : “Anche se fossi la seconda scelta non mi vergogno” : Una polemica social nata e finita tutta in una sera ha contrapposto Laura Pausini a Elisa. Il motivo del contendere è il nuovo attesissimo film Disney del Re Leone che uscirà il 21 agosto nei cinema e che vede proprio Elisa dare la propria voce al personaggio di Nala (è Marco Mengoni invece a fare Simba). La notizia non è stata accolta con favore dai fan della Pausini, che avrebbero preferito che quel ruolo venisse assegnato alla propria ...

Che spocchia infinita! LAURA PAUSINI e la frecciatina a Elisa : Il pregio e il difetto di Laura Pausini è la sua “spontaneità”. Quella che continua a infilarla in situazioni di un certo imbarazzo spaccando puntualmente il web tra colpevolisti e innocentisti. L’ultima perla l’ha riservata ad Instagram, dove un fan le ha chiesto perché la Disney, accanto a Marco Mengoni, non avesse scelto lei come voce femminile per la colonna sonora del suo nuovo kolossal che ha trasformato il cartoon in un film ...

Elisa e LAURA PAUSINI - la Toffoli interviene dopo la polemica : lo sfogo su Instagram : Elisa e Laura Pausini, la polemica nata sul film tratto da Il Re Leone Oggi è esplosa una polemica intorno a Elisa e Laura Pausini. Tutto è cominciato dopo alcune dichiarazioni della Pausini in merito al film tratto da Il Re Leone. La cantante infatti ha rivelato di aver rifiutato di essere la voce della […] L'articolo Elisa e Laura Pausini, la Toffoli interviene dopo la polemica: lo sfogo su Instagram proviene da Gossip e Tv.

LAURA PAUSINI rivela il suo "no" a Il Re Leone e i fan di Elisa insorgono - : Serena Granato Laura Pausini è tornata al centro del gossip, per essersi rifiutata di doppiare Il re Leone Il Re Leone uscirà nelle sale cinematografiche italiane il possimo 21 agosto e, intanto, sembra che non si parli d'altro. Dopo la notizia che vede la cantautrice Elisa ufficialmente ingaggiata nel cast dell'atteso film, un utente ha scritto a Laura Pausini, chiedendole se figurasse tra le voci ufficializzate per il nuovo remake ...

LAURA PAUSINI non doppierà Nala ne Il Re Leone per “altri impegni” ma la risposta divide i fan : Laura Pausini non doppierà Nala ne Il Re Leone. La notizia non giunge come una novità, dal momento che da alcuni giorni si sa che le voci italiane saranno quelle di Marco Mengoni e di Elisa. A porgere la domanda è stato uno dei fan di Laura Pausini che, incuriosito, ha chiesto se fosse stata inserita nel doppiaggio del remake della celebre pellicola Disney. La risposta non ha tardato ad arrivare: "No anche se mi piace molto ma non ho ...

“Ma che fai?”. LAURA PAUSINI irriconoscibile. E i fan “sparlano” : Quando pensate che questa estate avete troppo da lavorare pensate a Laura Pausini. Sì, è vero, gli stipendi magari possono essere diversi, i conti in banca pure. Ma quello che sta facendo la cantante pop nostrana è veramente un tour de force incredibile. È infatti impegnata con Biagio Antonacci a girare l’Italia in tutti gli stadi possibili e immaginabili. Di cui abbiamo ancora negli occhi le immagini e le sonorità dell’ultimo concerto a Roma, ...

LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO FIRENZE/ Scaletta - la coppia funziona : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI: stasera, lunedì 8 luglio,all'Artemio Franchi di FIRENZE grande attesa per l'evento. Ecco tutte le info per arrivare.

LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci - concerto Firenze/ Scaletta - divieti di circolazione : concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci: stasera, lunedì 8 luglio,all'Artemio Franchi di Firenze grande attesa per l'evento. Ecco tutte le info per arrivare.

LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO FIRENZE/ 8 luglio - scaletta e info utili : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI: stasera, lunedì 8 luglio,all'Artemio Franchi di FIRENZE grande attesa per l'evento. Ecco tutte le info per arrivare.

LAURA PAUSINI e Biagio Antonacci - concerto Firenze/ 8 luglio : ecco come arrivare : concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci: stasera, lunedì 8 luglio,all'Artemio Franchi di Firenze grande attesa per l'evento. ecco tutte le info per arrivare.

Il trionfo della musica italiana a San Siro - LAURA PAUSINI brilla con Biagio Antonacci in uno show tutto da cantare : È la notte di Laura Pausini e Biagio Antonacci a San Siro, due anime musicali unite da una profonda amicizia, oltre che da una stima reciproca. Più di 30 le canzoni in scaletta per tre ore di spettacolo all’insegna dei brani che hanno conquistato intere generazioni, che nell'estate 2019 si ritrovano sotto lo stesso palco a cantare i successi per eccellenza della musica italiana. Un azzardo. Un bel rischio un tour che unisce due artisti come ...