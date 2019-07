L' attacco della ragazza di Malcuit | I napoletani sono disgustosi con me Mi avevano

Paola Ferrari mostra i segni dell’attacco della medusa : “La medusa ha colpito”, con un post condiviso su Instagram di qualche giorno fa Paola Ferrari ha fatto sapere a tutti i suoi fan di essere stata punta da una medusa, mostrando in uno scatto la sua mano coperta dal cellophane. La relazione all’attacco marino però è persistente e il morso sembra aver avuto conseguenze durature. Cinque giorni dopo infatti, Paola ha di nuovo condiviso un post con una foto che ritrae la sua mano, ancora lacerata. La ...

L’attacco di Salvini alle ong mette in pericolo tutto il mondo della solidarietà : La forza dell’Italia sta anche nel suo straordinario capitale sociale positivo, che ha garantito la tenuta del Paese come sistema pure nelle stagioni delle crisi più dure. Un capitale sociale fatto da comunità territoriali coese, imprese intraprendenti e inclusive, organizzazioni di volontariato e che oggi rivela preoccupanti segnali di erosione.L’allarme viene da uno dei più acuti e autorevoli osservatori ...

Calciomercato - le ultime trattative : la Fiorentina chiude per Lirola - casting in attacco del Bologna - ritorno di fiamma della Samp : ultime ore di Calciomercato caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, pronte a chiudersi importanti trattative in vista della prossima stagione. Manovre in attacco in casa Bologna, può andare via Santander ed i nomi per il reparto avanzato sono quelli di Kouame, Gabbiadini e Inglese, per il centrocampo il più vicino è Obiang. Il Lecce non si ferma e dopo Rossettini e Lapadula ha messo nel mirino Agustín Rogel, calciatore ...

Se gli hacker della Cina vanno all’attacco delle big tech : Cybersecurity (Getty Images) Qualche mese fa, si era parlato della fine della tregua tra Cina e Stati Uniti. Dopo gli accordi siglati tra Barack Obama e Xi Jinping nel 2015, l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump ècoinciso con una ripresa degli attacchi informatici lanciati dalla Repubblica Popolare per colpire entità statunitensi. A giudicare dall’inchiesta pubblicata da Reuters, però, questo periodo di tregua è stato più una vana speranza ...

Kamala - la paladina della sinistra radicale che va all’attacco dei leader democratici : Un dato su tutti: due milioni di dollari raccolti nelle 24 ore successive al «match» di Miami. l’indicatore politico che consacra il trionfo di Kamala Harris al dibattito fra i candidati alle primarie democratiche in cui la senatrice della California ha messo alle corde il front-runner Joe Biden e offuscato la stella dell’altro favorito, il senator...

Montezemolo all'attacco : "Roma è precipitata. Tutta colpa della Raggi..." : Pina Francone Luca Cordero di Montezemolo commenta la vittoria di Milano-Cortina e critica aspramente l'operato del sindaco capitolino "La Raggi ha dimostrato in questi tre anni il suo valore...le Olimpiadi potevano essere il volano per far ripartire la nostra nazione e togliere Roma da quello che in questo triennio è diventata. Roma poteva tornare a volare, oggi è precipitata rovinosamente", Luca Cordero di Montezemolo boccia in ...

Cyberattacco al JLP della NASA : rubati dati sulla missione Curiosity su Marte : Cyberattacco al Jet Propulsion Laboratory della NASA, per mezzo di un mini-computer da 35 dollari, il Raspberry Pi: l’hacker è riuscito a rubare circa 500 megabyte di dati, inclusi due file della missione Mars Science Laboratory, che gestisce il rover Curiosity su Marte. E’ accaduto nel 2018 ma l’attacco è stato scoperto solo dopo alcuni mesi: in corso un’indagine per scoprire l’autore che, secondo il rapporto ...

Usa - cyberattacco all'Iran : «Colpiti i pc della Difesa» : WASHINGTON - Nella quiete di Camp David Donald Trump avrà pensato e ripensato al giorno più lungo della sua presidenza, quello della decisione più difficile: se accendere la...

Inter - Conte modella la nuova sua squadra : Lukaku obiettivo in attacco : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono usciti dal settlement agreement e hanno già dimostrato di non porsi limiti con l'ingaggio del nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, che testimoniano la volontà di Suning di fare quel salto di qualità ...

Lotito all’attacco : il patron della Lazio ha deciso di querelare ‘Repubblica’ : Lotito passa all’attacco. Il presidente della Lazio ha deciso di querelare Repubblica. Questa la nota ufficiale diffusa sul sito del club biancoceleste. “In riferimento all’articolo a firma Goffredo De Marchis, pubblicato, in data odierna, sul quotidiano “La Repubblica”, l’avv. Gian Michele Gentile informa di aver ricevuto incarico dal presidente, Claudio Lotito, di procedere in tutte le sedi ...

Migranti - “1.151 morti e 10mila riportati in Libia”. Le ong all’attacco della politica dei “porti chiusi” : Da quando il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato la strategia dei “porti chiusi”, un anno fa, nel Mediterraneo sono morti 1.151 tra uomini, donne e bambini. Oltre 10mila persone, inoltre, sono state riportate forzatamente in Libia. La maggior parte si trova ora rinchiusa in centri di detenzione dove, secondo diversi rapporti dell’Onu, avvengono sistematicamente uccisioni, torture, stupri e violenze. I dati ...

Spread - Italia peggio della Grecia : siamo sotto attacco finanziario : Tutto come previsto: tempesta finanziaria peretta contro l'Italia. Le prime avvisaglie si erano registrate già il giorno successivo alle elezioni Europee, con fiammate sullo Spread tornato a salire come non capitava da settimane. Oggi, venerdì 31 maggio, le tensioni esplodono. Il tutto dopo che la C

Contrattacco Blatter - l’ex presidente della Fifa allo scoperto : “ho intenzione di denunciare Infantino” : L’ex numero uno del calcio mondiale ha intenzione di portare in tribunale il proprio successore prima della fine del mese Sepp Blatter torna alla carica contro Gianni Infantino e la Fifa, minacciando di denunciare il proprio successore entro la fine del mese. L’ex presidente della Federazione Internazionale è intervenuto ai microfoni dell’AFP, sottolineando come intenda portare in tribunale il numero uno del calcio ...

Giro d’Italia 2019 - l’analisi della seconda settimana di Vincenzo Nibali. Dalle prime schermaglie sulle Alpi - all’attacco sul Civiglio : Sei tappe da tachicardia, sei tappe di lotta serrata. Tutti contro tutti per un solo obiettivo: la maglia rosa. Sono passate le prime due settimane del Giro d’Italia 2019, una quindici giorni veramente intensa dall’inizio alla fine; con frazioni mai scontate, e una prima parte segnata dal maltempo. Ma poi ecco la luce sui primi capponi di montagna, e un uomo in maglia rossa sempre pronto, lucido, freddo e mai arrendevole, ...