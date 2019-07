ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Siamo pronti alla battaglia”, questo il messaggio di Nicolas, fratello e procuratore dell’argentino che è apercon lasul futuro del calciatore. Sembra infatti oramai chiaro che nonostante i sorrisi e gli allenamenti di rito, il Pipita non faccia parte del progetto delladi Sarri e sia destinato a partire. Il Corriere diin particolare sottolinea “Nicolasè a. E si prepara alla «battaglia». Quella con la dirigenza della, per valutare il futuro di suo fratello Gonzalo, di cui è il manager. «Stiamo andando a combattere fino alla fine»: queste le parole diffuse su Instagram da Nicolas. Un richiamo al motto della, nei giorni in cui il Pipita continua a lavorare alla Continassa alla corte di Maurizio Sarri. Allenandosi con il gruppo, senza essere trattato da separato in casa: non mancano le ...

napolista : L’agente di #Higuain è a #Torino per trattare con la #Juve “Stiamo andando a combattere fino alla fine” le parole d… - Sardanapalooo : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : -