La svolta con la fotocamera dei Samsung Galaxy S11 | previsto un nuovo inizio

optimaitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Che ilS11 venisse alla luce con la One UI 2.1 ve lo avevamo già raccontato ieri: adesso possiamo spostare la nostra attenzione al comparto fotografico, che pure dovrebbe regalare grosse sorprese ai futuri possessori dello smartphone. Secondo quanto riportato da Ice universe, che difficilmente ha sbagliato in passato, ilNote 10 porterà in dote lo stesso sensore S5K2L4 deiS10, pur potendo disporre di ottimizzazioni aggiuntive, tra cui l'apertura variabile in tre passaggi (f/1.5, f/1.8 e f/2.4). In ogni caso, il phablet di prossima generazione sarà l'ultimo del colosso di Seul a montare fotocamere da 1,4 μm. LadeiS11 segnerà undel tutto, come suggerito dal leaker. Non sappiamo ancora dirvi a cosa esattamente si alluda con un'espressione del genere, ma potete stare tranquilli sulle migliorie che il ...

chiara_201181 : Finalmente un segnale di svolta per il settore cerealicolo italiano e in particolare del grano duro. Con la nostra… - NicolaMorra63 : Maria Chindamo, #LaureanadiBorrello: la #ndrangheta è capace di accanirsi vigliaccamente con donne forti e coraggio… - FrancaPiri : RT @MGScolaro: Oggi si è svolta, come da programma, la raccolta delle erbe, presso il castello di Senarega, grazie a Giorgio Bassoli, che c… -